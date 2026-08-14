Yetkililerden alınan bilgilere göre; Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir, Arapgir ve Pütürge ilçelerine bağlı birçok mahallede şebeke bakım ve işletme çalışmaları nedeniyle gün boyu sürecek kesintiler yaşanacak. Kesintilerin sabah 09:00 itibarıyla başlayacağı ve bölgeye göre 14:00, 16:00 ve 17:00 saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Elektrik Kesintisi Yapılacak İlçe ve Mahalle Listesi

Battalgazi:

09:00 - 14:00: Battalgazi Mahallesi

09:00 - 16:00: Çolakoğlu Mahallesi

10:00 - 16:00: İskender Mahallesi

Yeşilyurt:

09:00 - 16:00: Bahçebaşı, Su, Yeni ve Gündüzbey Mahalleleri

09:00 - 17:00: Bindal, Karahan ve Özal Mahalleleri

Doğanşehir:

09:00 - 17:00: Esentepe, Çığlık, Çömlekoba, Gürobası, Kelhalil, Polatdere, Şatıroba, Eskiköy ve Suçatı Mahalleleri

Arapgir

09:00 - 17:00: Çaybaşı ve Çimen Mahalleleri

Pütürge:

09:00 - 17:00: Büyüköz, Yandere ve Yeşildere Mahalleleri

Vatandaşların cihaz güvenliği ve günlük planlamaları açısından tedbirli olmaları istendi.