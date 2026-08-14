Yetkililerden alınan bilgilere göre; Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir, Arapgir ve Pütürge ilçelerine bağlı birçok mahallede şebeke bakım ve işletme çalışmaları nedeniyle gün boyu sürecek kesintiler yaşanacak. Kesintilerin sabah 09:00 itibarıyla başlayacağı ve bölgeye göre 14:00, 16:00 ve 17:00 saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.
Elektrik Kesintisi Yapılacak İlçe ve Mahalle Listesi
Battalgazi:
09:00 - 14:00: Battalgazi Mahallesi
09:00 - 16:00: Çolakoğlu Mahallesi
10:00 - 16:00: İskender Mahallesi
Yeşilyurt:
09:00 - 16:00: Bahçebaşı, Su, Yeni ve Gündüzbey Mahalleleri
09:00 - 17:00: Bindal, Karahan ve Özal Mahalleleri
Doğanşehir:
09:00 - 17:00: Esentepe, Çığlık, Çömlekoba, Gürobası, Kelhalil, Polatdere, Şatıroba, Eskiköy ve Suçatı Mahalleleri
Arapgir
09:00 - 17:00: Çaybaşı ve Çimen Mahalleleri
Pütürge:
09:00 - 17:00: Büyüköz, Yandere ve Yeşildere Mahalleleri
Vatandaşların cihaz güvenliği ve günlük planlamaları açısından tedbirli olmaları istendi.