Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Malatya’da müzik, sanat ve eğlence dolu günlere imza atmaya devam ediyor. 8-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında şehre adeta bayram havası yaşatan dev organizasyonda coşku zirveye tırmandı.

Kentin ana buluşma noktalarından biri olan 100. Yıl Kent Parkı’nda kurulan özel etkinlik alanında gerçekleşen tüm konser ve etkinlikler, vatandaşlara tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.

Ceza Fırtına Estirdi: Malatya Tek Yürek Oldu!

Festivalin en çok beklenen günlerinden birinde, Türkçe rap müziğin efsane ismi Ceza Malatyalı hayranlarıyla buluştu. Sahneye adım attığı ilk andan itibaren tempoyu düşürmeyen efsane sanatçı, sevilen şarkılarını alanı hınca hınç dolduran binlerce müzikseverle birlikte söyledi. Malatyalıların gösterdiği müthiş performans ve yüksek enerji, 100. Yıl Kent Parkı’nda adeta unutulmaz anlara sahne oldu.

Festivalde Yıldızlar Geçidi Devam Ediyor: Kim, Ne Zaman Sahne Alacak?

Ceza konserinin ardından festival heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonu boyunca 100. Yıl Kent Parkı’nda sahne alacak dev isimler ve konser takvimi şöyle:

14 Ağustos Cuma: Pop müziğin başarılı yorumcusu ve sevilen ismi Oğuzhan Koç sahnede yerini alacak.

15 Ağustos Cumartesi: Son dönemin rekorlar kıran rap ve pop sanatçısı Sefo, Malatyalı müzikseverlerle buluşacak.

16 Ağustos Pazar: Festivalin görkemli kapanışını ise güçlü sesi ve kadife yorumuyla Ferhat Göçer gerçekleştirecek.

Her yaştan vatandaşın doyasıya eğlenebileceği etkinlikler için katılım tamamen serbest. Malatyalılar hafta sonu boyunca ücretsiz konserlerin tadını çıkarmaya devam edecek.