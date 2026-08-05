Sosyal medyanın gündelik hayattaki etkisinin artmasıyla birlikte, kamuoyunca tanınan isimlerin özel yaşamlarına dair yaptıkları paylaşımlar sık sık geniş kitleler tarafından tartışma konusu ediliyor. Son olarak magazin ve cemiyet dünyasının bilindik simalarından Derin Mermerci, evindeki manevi atmosferi takipçileriyle paylaşması üzerine beklenmedik bir tartışmanın tam ortasında kaldı. Maddi durumu ve yaşam tarzı ile inanç dünyası arasında bağ kurmaya çalışan bazı kesimler, ünlü ismin samimi açıklamalarını eleştiri yağmuruna tuttu. Sessizliğini bozan Mermerci ise haksız bulduğu bu ön yargılı yorumlara karşı oldukça net bir duruş sergiledi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLEN ZİKİR AÇIKLAMASI

Ailesiyle birlikte geçirdiği zamanlara dair detayları aktaran ünlü isim, evlerinde düzenli olarak uyguladıkları bir rutinden bahsetti. Günlük hayatında çocuklarıyla birlikte ibadet ettiğini belirten Mermerci, bu durumun bazı takipçileri tarafından yadırganması üzerine şaşkınlığını gizleyemedi. Konuya dair yaptığı detaylı bilgilendirmede, uyguladıkları ritüellerin son derece bilinçli bir şekilde yerine getirildiğini vurguladı. Her ritüelin kendi içinde belirli bir sayısı ve derin bir anlamı olduğunu hatırlatan tanınmış isim, eleştirilerin mantıksızlığına işaret etti. Mermerci konuya yaklaşımını, "11 yaşındaki çocuklarım da 'Ya Şafi', 'Ya Vedûd' gibi zikirleri çekiyor. Niye bu kadar garipsediniz anlamadım" ifadeleriyle ortaya koydu. Bu açıklama, internet kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bir kesim durumu inandırıcı bulmayarak eleştirilerine devam ederken, büyük bir çoğunluk ise bireylerin yaşam standartlarına bakılarak inançlarının sorgulanamayacağını savunarak ünlü ismin yanında yer aldı.

ELEŞTİRİ OKLARINA HEDEF OLAN ÜNLÜ İSİMDEN NET MESAJ

Gelen olumsuz tepkilerin dozunun artması üzerine konuya tekrar açıklık getirme gereği duyan Mermerci, insanların dış görünüşleri veya sahip oldukları imkanlar üzerinden yargılanmasının yanlışlığını dile getirdi. Hedef alınan ünlü isim, inanç dünyasının kişinin maddi durumuyla ilgisi olmadığını belirterek tepkisini, "Lüks yaşam süren bir kişi ibadet edemez mi?" sorusuyla dile getirdi. Tartışmalar magazin basınının da dikkatinden kaçmadı. Gelişmeleri köşesine taşıyan Günaydın yazarı Bülent Cankurt, süreci değerlendirirken ortada hiçbir sebep yokken acımasız yorumlar yapan kişilerin "kötü niyetli" olduğu tespitinde bulundu.

YANLIŞ ANLAŞILMALARA SON NOKTAYI KOYDU

Yaşanan bu son tartışma, ünlü ismin geçmişte yaptığı bazı açıklamaları da yeniden gündeme taşıdı. Daha önceleri bir yalıda yaşamanın getirdiği birtakım zorluklardan bahseden Mermerci, o dönemki sözlerinin de kamuoyu tarafından çarpıtıldığını anımsattı. Sahip olduğu hayattan şikayetçi olmadığını belirten tanınmış isim, amacının sadece her şeyin dışarıdan göründüğü kadar kusursuz olmadığını anlatmak olduğunu vurguladı. Hayata karşı duyarlı tavrıyla bilinen Mermerci, sabahın çok erken saatlerinde yardıma muhtaç bir hayvanın hayatını kurtardığını anlattığı bir başka olayı da takipçileriyle paylaştı. Yaşanan tüm bu olayların ardından genel bir değerlendirme yapan sosyetenin ünlü yüzü, sosyal medya kullanıcılarını çevrelerine karşı çok daha duyarlı, anlayışlı ve her şeyden önemlisi iyi birer insan olmaya davet etti.