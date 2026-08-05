Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Akçadağ, Yeşilyurt ve Arguvan ilçelerinde Mayıs-Ağustos 2026 döneminde meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlıkları aydınlatıldı.

Malatya’da Kablo Hırsızı 3 Şüpheli Suçüstü Yakalanarak Tutuklandı (1) Malatyahaber

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Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, yaklaşık 750 bin TL değerindeki 1.000 metre haberleşme ve enerji nakil kablosunu çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: MHA