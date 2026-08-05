Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Akçadağ, Yeşilyurt ve Arguvan ilçelerinde Mayıs-Ağustos 2026 döneminde meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlıkları aydınlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, yaklaşık 750 bin TL değerindeki 1.000 metre haberleşme ve enerji nakil kablosunu çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.