İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba ile birlikte iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır ve Malatya’da Eş Zamanlı Operasyon

Soruşturma birimleri tarafından yapılan incelemelerde; Diyarbakır ve Malatya’da yakalanan şüphelilerin, dosyada daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı şekilde hareket ettikleri belirlendi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.