Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, Malatya genelinde yürütülen işletme ve bakım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kale, Yeşilyurt ve Darende ilçelerinde gerçekleşecek kesintilerden etkilenecek mahalleler ve saat aralıkları açıklandı.

Elektrik Kesintisi Yapılacak İlçeler ve Mahalleler

Planlı çalışmalar doğrultusunda elektrik verilemeyecek bölge ve saat bilgileri şu şekildedir:

Kale (09.00 – 15.00)

Nedeni: İşletme Bakım Çalışması - Müteahhit

Düztarla Mahallesi

Darende (09.00 – 17.00)

Nedeni: Ilıca Mahallesi İşletme Bakım Çalışması - Ekip

Yeşiltaş Mahallesi

Hisarkale Mahallesi

Hisarcık Mahallesi



Yeşilyurt (10.00 – 16.00)

Nedeni: İşletme Çalışması

Dilek Mahallesi (İşletme Çalışması)

Kale (15.00 – 17.00)

Nedeni: İşletme Bakım Çalışması – Müteahhit

Abuşoğlu Mahallesi,

Dedeköy Mahallesi

Düztarla Mahallesi