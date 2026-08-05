TOGG'dan Ağustos ayına kredi desteği: 800 Bin TL finansman imkanı sağlanıyor
TOGG'dan Ağustos ayına kredi desteği: 800 Bin TL finansman imkanı sağlanıyor
İçeriği Görüntüle

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, Malatya genelinde yürütülen işletme ve bakım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kale, Yeşilyurt ve Darende ilçelerinde gerçekleşecek kesintilerden etkilenecek mahalleler ve saat aralıkları açıklandı.

Elektrik Kesintisi Yapılacak İlçeler ve Mahalleler

Planlı çalışmalar doğrultusunda elektrik verilemeyecek bölge ve saat bilgileri şu şekildedir:

Kale (09.00 – 15.00)
Nedeni: İşletme Bakım Çalışması - Müteahhit
Düztarla Mahallesi

Darende (09.00 – 17.00)
Nedeni: Ilıca Mahallesi İşletme Bakım Çalışması - Ekip
Yeşiltaş Mahallesi
Hisarkale Mahallesi
Hisarcık Mahallesi

Yeşilyurt (10.00 – 16.00)
Nedeni: İşletme Çalışması
Dilek Mahallesi (İşletme Çalışması)

Kale (15.00 – 17.00)
Nedeni: İşletme Bakım Çalışması – Müteahhit
Abuşoğlu Mahallesi,
Dedeköy Mahallesi
Düztarla Mahallesi

Muhabir: Tahir Özçelik