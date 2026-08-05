Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, Malatya genelinde yürütülen işletme ve bakım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kale, Yeşilyurt ve Darende ilçelerinde gerçekleşecek kesintilerden etkilenecek mahalleler ve saat aralıkları açıklandı.
Elektrik Kesintisi Yapılacak İlçeler ve Mahalleler
Planlı çalışmalar doğrultusunda elektrik verilemeyecek bölge ve saat bilgileri şu şekildedir:
Kale (09.00 – 15.00)
Nedeni: İşletme Bakım Çalışması - Müteahhit
Düztarla Mahallesi
Darende (09.00 – 17.00)
Nedeni: Ilıca Mahallesi İşletme Bakım Çalışması - Ekip
Yeşiltaş Mahallesi
Hisarkale Mahallesi
Hisarcık Mahallesi
Yeşilyurt (10.00 – 16.00)
Nedeni: İşletme Çalışması
Dilek Mahallesi (İşletme Çalışması)
Kale (15.00 – 17.00)
Nedeni: İşletme Bakım Çalışması – Müteahhit
Abuşoğlu Mahallesi,
Dedeköy Mahallesi
Düztarla Mahallesi