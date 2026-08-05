Malatya sarraf ve kuyumcu piyasalarında altın fiyatları güncellendi. Malatya Kuyumcular Odası canlı verilerinden derlenen bilgilere göre, yatırımcıların ve vatandaşların en çok tercih ettiği gram, çeyrek, yarım ve ata lirada güncel alış ile satış fiyatları belli oldu.

Malatya Kuyumcular Odası Güncel Altın Fiyatları

Piyasada işlem gören altın türlerinin güncel alış ve satış rakamları şu şekildedir:

24 Ayar Altın: Alış 6.180 TL - Satış 6.400 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 5.640 TL - Satış 6.050 TL

14 Ayar: Alış 3.490 TL - Satış -

Çeyrek Altın: Alış 9.910 TL - Satış 10.460 TL

Yarım Altın: Alış 19.820 TL - Satış 20.920 TL

Liralık Altın: Alış 39.640 TL - Satış 41.840 TL

Ata Lira: Alış 40.770 TL - Satış 43.040 TL

Cumhuriyet 2.5: Alış 99.100 TL - Satış 104.600 TL