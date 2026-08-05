Malatya sarraf ve kuyumcu piyasalarında altın fiyatları güncellendi. Malatya Kuyumcular Odası canlı verilerinden derlenen bilgilere göre, yatırımcıların ve vatandaşların en çok tercih ettiği gram, çeyrek, yarım ve ata lirada güncel alış ile satış fiyatları belli oldu.
Malatya Kuyumcular Odası Güncel Altın Fiyatları
Piyasada işlem gören altın türlerinin güncel alış ve satış rakamları şu şekildedir:
24 Ayar Altın: Alış 6.180 TL - Satış 6.400 TL
22 Ayar Bilezik: Alış 5.640 TL - Satış 6.050 TL
14 Ayar: Alış 3.490 TL - Satış -
Çeyrek Altın: Alış 9.910 TL - Satış 10.460 TL
Yarım Altın: Alış 19.820 TL - Satış 20.920 TL
Liralık Altın: Alış 39.640 TL - Satış 41.840 TL
Ata Lira: Alış 40.770 TL - Satış 43.040 TL
Cumhuriyet 2.5: Alış 99.100 TL - Satış 104.600 TL