Malatya’da acil ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar için 5 Ağustos Çarşamba günü hizmet verecek nöbetçi eczanelerin güncel listesi yayınlandı. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla gece boyunca ve gün süresince açık kalacak olan eczaneler, merkez ve ilçelerde vatandaşlara hizmet sunacak.

Merkez Nöbetçi Eczaneler

Merkez bölgesinde kesintisiz hizmet verecek eczaneler ve adres bilgileri şu şekildedir:

SENA ECZANESİ

Fırat Mah. Hastane Cad. No:66/B (Battalgazi Devlet Hastanesi Karşısı)

Tel: 0422 336 36 38 (24 Saat Açık)

CENGİZTOPEL ECZANESİ

Cengiztopel Cad. Üçgen Park Karşısı -

Tel: 0422 321 33 05 (24 Saat Açık)

SERKAN ECZANESİ

Emniyet Müdürlüğü Altı, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Karşısı, İstasyon Cad. -

Tel: 0422 212 13 55 (24 Saat Açık)

EBRU ECZANESİ

Güngör Cad. Gülay Sok. Esenlik Market Güngör Şubesi İlerisi, Volkan Kitapevi Bitişiği -

Tel: 0422 502 32 78 (24 Saat Açık)

Eskimalatya Nöbetçi Eczane

Eskimalatya bölgesinde hizmet verecek nöbetçi eczane bilgisi şu şekildedir:

MENENGİÇ ECZANESİ

Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad. No:85 Battalgazi -

Tel: 0422 999 10 23 (24 Saat Açık)