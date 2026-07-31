Kent genelinde 24 saat kesintisiz hizmet sunacak eczaneler ve iletişim bilgileri şu şekilde:
Merkez Nöbetçi Eczaneler
Topsöğüt Eczanesi: Topsöğüt Mahallesi, Malatya Caddesi, DSİ 92. Bölge Müdürlüğü yolu üzeri No:1/1 (Telefon: 0422 399 24 24)
Müge Eczanesi: Çevre Yolu Yıldız Büfe Yanı, Emeksiz Altı (Telefon: 0553 746 84 23)
Ahsen Eczanesi: Çevre Yolu Battalgazi Kavşağı, Sultanlar Sarayı Kız Yurdu Yanı (Telefon: 0422 361 08 55)
Yenipetek Eczanesi: Ankara Asfaltı Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı (Telefon: 0422 212 18 12)
Eski Malatya Nöbetçi Eczaneler
Menengiç Eczanesi: Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi No:85 Battalgazi/Malatya (Telefon: 0422 999 10 23)
Belirtilen tüm nöbetçi eczaneler 24 saat boyunca hizmet vermeye devam edecek.