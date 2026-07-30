Malatya'da bugün hizmet verecek nöbetçi eczaneler listesi belli oldu. Acil ilaç ihtiyacı bulunan vatandaşlar için kent merkezinde toplam 5 eczane 24 saat boyunca kesintisiz hizmet verecek. İşte adres ve iletişim bilgileriyle Malatya'nın güncel nöbetçi eczane listesi…
Malatya Merkez Nöbetçi Eczaneler
Topsöğüt Eczanesi
Adres: Topsöğüt Mahallesi, Malatya Caddesi, DSİ 92. Bölge Müdürlüğü yolu üzeri No:1/1
Telefon: 0422 399 24 24
Durum: 24 Saat Açık
Müge Eczanesi
Adres: Çevre Yolu, Yıldız Büfe yanı, Emeksiz Altı
Telefon: 0553 746 84 23
Durum: 24 Saat Açık
Ahsen Eczanesi
Adres: Çevre Yolu, Battalgazi Kavşağı, Sultanlar Sarayı Kız Yurdu yanı
Telefon: 0422 361 08 55
Durum: 24 Saat Açık
Yenipetek Eczanesi
Adres: Ankara Asfaltı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısı
Telefon: 0422 212 18 12
Durum: 24 Saat Açık
Eski Malatya (Battalgazi) Nöbetçi Eczanesi
Menengiç Eczanesi
Adres: Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi No:85, Battalgazi / Malatya
Telefon: 0422 999 10 23
Durum: 24 Saat Açık