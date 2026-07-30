Malatya'da bugün hizmet verecek nöbetçi eczaneler listesi belli oldu. Acil ilaç ihtiyacı bulunan vatandaşlar için kent merkezinde toplam 5 eczane 24 saat boyunca kesintisiz hizmet verecek. İşte adres ve iletişim bilgileriyle Malatya'nın güncel nöbetçi eczane listesi…

Malatya Merkez Nöbetçi Eczaneler

Topsöğüt Eczanesi

Adres: Topsöğüt Mahallesi, Malatya Caddesi, DSİ 92. Bölge Müdürlüğü yolu üzeri No:1/1

Telefon: 0422 399 24 24

Durum: 24 Saat Açık

Müge Eczanesi

25 Temmuz 2026 cumartesi Malatya nöbetçi eczane adresleri ve telefonları
25 Temmuz 2026 cumartesi Malatya nöbetçi eczane adresleri ve telefonları
İçeriği Görüntüle

Adres: Çevre Yolu, Yıldız Büfe yanı, Emeksiz Altı

Telefon: 0553 746 84 23

Durum: 24 Saat Açık

Ahsen Eczanesi

Adres: Çevre Yolu, Battalgazi Kavşağı, Sultanlar Sarayı Kız Yurdu yanı

Telefon: 0422 361 08 55

Durum: 24 Saat Açık

Yenipetek Eczanesi

Adres: Ankara Asfaltı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısı

Telefon: 0422 212 18 12

Durum: 24 Saat Açık

Eski Malatya (Battalgazi) Nöbetçi Eczanesi

Menengiç Eczanesi

Adres: Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi No:85, Battalgazi / Malatya

Telefon: 0422 999 10 23

Durum: 24 Saat Açık

Muhabir: Tahir Özçelik