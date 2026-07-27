Malatya'da acil ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar için 27 Temmuz tarihi boyunca hizmet verecek nöbetçi eczanelerin güncel listesi duyuruldu. Malatya Eczacı Odası’nın paylaştığı bilgilere göre, merkez ilçeler ile Eski Malatya’da hizmet sunacak nöbetçi eczaneler ve adres detayları şu şekildedir:
Merkez Nöbetçi Eczaneler
EZGİ ECZANESİ
Adres: Fırat Mah. Hastane Cad. No:60/B (Battalgazi Devlet Hast. Poliklinik Karşısı)
Telefon: 0530 827 74 35
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
GÖZTEPE ECZANESİ
Adres: Başharık - Miraç Cami Civarı - Simge Avm44 Karşısı - Toki Konutları F1 Blok
Telefon: 0422 311 80 04
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
YARDIMCI ECZANESİMalatya Tabip Odası’ndan 57 ille ortak tepki: "Hekimlere tutuklama baskısı son bulsun"İçeriği Görüntüle
Adres: Turgut Özal Bulvarı Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı
Telefon: 0501 157 20 44
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
DÖRTYOL ECZANESİ
Adres: Fahri Kayahan Bulvarı Nikah Sarayı Yani Konteyner Kent No:12 Yeşilyurt
Telefon: 0535 516 03 67
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
Eski Malatya Nöbetçi Eczaneler
BETÜL ECZANESİ
Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi Hasırcılar Yolu Opet Devamı
Telefon: 0534 342 84 44
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık