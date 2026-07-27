Malatya'da acil ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar için 27 Temmuz tarihi boyunca hizmet verecek nöbetçi eczanelerin güncel listesi duyuruldu. Malatya Eczacı Odası’nın paylaştığı bilgilere göre, merkez ilçeler ile Eski Malatya’da hizmet sunacak nöbetçi eczaneler ve adres detayları şu şekildedir:

Merkez Nöbetçi Eczaneler

EZGİ ECZANESİ Adres: Fırat Mah. Hastane Cad. No:60/B (Battalgazi Devlet Hast. Poliklinik Karşısı) Telefon: 0530 827 74 35 Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

GÖZTEPE ECZANESİ Adres: Başharık - Miraç Cami Civarı - Simge Avm44 Karşısı - Toki Konutları F1 Blok Telefon: 0422 311 80 04 Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

YARDIMCI ECZANESİ Malatya Tabip Odası’ndan 57 ille ortak tepki: "Hekimlere tutuklama baskısı son bulsun" İçeriği Görüntüle Adres: Turgut Özal Bulvarı Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı Telefon: 0501 157 20 44 Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

DÖRTYOL ECZANESİ Adres: Fahri Kayahan Bulvarı Nikah Sarayı Yani Konteyner Kent No:12 Yeşilyurt Telefon: 0535 516 03 67 Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık



Eski Malatya Nöbetçi Eczaneler

BETÜL ECZANESİ Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi Hasırcılar Yolu Opet Devamı Telefon: 0534 342 84 44 Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

