Sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi adına Malatya Eczacı Odası tarafından belirlenmiş nöbetçi eczaneler, hafta sonu boyunca vatandaşlara kesintisiz hizmet sunacak. Gece boyunca ve pazar sabahına kadar açık olacak eczaneleri, adreslerini ve telefon numaralarını sizler için derledik.
25 Temmuz Malatya Nöbetçi Eczaneler Tam Liste
Yeşilyurt
Tarık Eczanesi
Adres: Özalper Mahallesi, Özalper Sağlık Ocağı Karşısı – Yeşilyurt / Malatya
Telefon: 0 (422) 211-90-04
Taşdemir Eczanesi
Adres: Gedik Mahallesi, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı – Yeşilyurt / Malatya
Telefon: 0 (422) 481-43-40
Battalgazi
Ilıcak Aksoy Eczanesi
Adres: Hastane Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi Karşısı (Beydağı Karakolu Yanı) – Battalgazi / Malatya
Telefon: 0 (422) 324-84-86
Orkide Eczanesi
Adres: Tandoğan Mahallesi, Buhara Caddesi No:28/C (Altıntaş Düğün Salonu Yanı) – Battalgazi / Malatya
Telefon: 0 (422) 504-47-88
Menengiç Eczanesi
Adres: Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi No:85 – Battalgazi / Malatya
Telefon: 0 (422) 999-10-23
Akçadağ
Merkez Eczanesi
Adres: Kültür Mahallesi, Kışla Caddesi No:44/1 – Akçadağ / Malatya
Telefon: 0 (422) 417-22-96
Darende
Önal Eczanesi
Adres: İlhan Darendelioğlu Caddesi No:11 – Darende / Malatya
Telefon: 0 (422) 615-14-55
Doğanşehir
Mert Eczanesi
Adres: Yeni Mahallesi, Hürriyet Caddesi No:31/C (Eski Milli Eğitim Müdürlüğü karşısı) – Doğanşehir / Malatya
Telefon: 0 (551) 590-26-05
Hekimhan
Han Eczanesi
Adres: Yeni Mahallesi, Sadullah Bilgin Caddesi No:49/A – Hekimhan / Malatya
Telefon: 0 (535) 050-29-12
Yazıhan
Yazıhan Eczanesi
Adres: Doğuş Mahallesi, Hastane Caddesi No:36 (İlçe Hastanesi yanı) – Yazıhan / Malatya
Telefon: 0 (422) 751-43-13