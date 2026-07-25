Sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi adına Malatya Eczacı Odası tarafından belirlenmiş nöbetçi eczaneler, hafta sonu boyunca vatandaşlara kesintisiz hizmet sunacak. Gece boyunca ve pazar sabahına kadar açık olacak eczaneleri, adreslerini ve telefon numaralarını sizler için derledik.

25 Temmuz Malatya Nöbetçi Eczaneler Tam Liste

Yeşilyurt

Tarık Eczanesi

Adres: Özalper Mahallesi, Özalper Sağlık Ocağı Karşısı – Yeşilyurt / Malatya

Telefon: 0 (422) 211-90-04

Taşdemir Eczanesi

Adres: Gedik Mahallesi, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı – Yeşilyurt / Malatya

Telefon: 0 (422) 481-43-40

Battalgazi

Ilıcak Aksoy Eczanesi

Adres: Hastane Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi Karşısı (Beydağı Karakolu Yanı) – Battalgazi / Malatya

Telefon: 0 (422) 324-84-86

Orkide Eczanesi

Adres: Tandoğan Mahallesi, Buhara Caddesi No:28/C (Altıntaş Düğün Salonu Yanı) – Battalgazi / Malatya

Telefon: 0 (422) 504-47-88

Menengiç Eczanesi

Adres: Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi No:85 – Battalgazi / Malatya

Telefon: 0 (422) 999-10-23

Akçadağ

Merkez Eczanesi

Adres: Kültür Mahallesi, Kışla Caddesi No:44/1 – Akçadağ / Malatya

Telefon: 0 (422) 417-22-96

Darende

Önal Eczanesi

Adres: İlhan Darendelioğlu Caddesi No:11 – Darende / Malatya

Telefon: 0 (422) 615-14-55

Doğanşehir

Mert Eczanesi

Adres: Yeni Mahallesi, Hürriyet Caddesi No:31/C (Eski Milli Eğitim Müdürlüğü karşısı) – Doğanşehir / Malatya

Telefon: 0 (551) 590-26-05

Hekimhan

Han Eczanesi

Adres: Yeni Mahallesi, Sadullah Bilgin Caddesi No:49/A – Hekimhan / Malatya

Telefon: 0 (535) 050-29-12

Yazıhan

Yazıhan Eczanesi

Adres: Doğuş Mahallesi, Hastane Caddesi No:36 (İlçe Hastanesi yanı) – Yazıhan / Malatya

Telefon: 0 (422) 751-43-13