Malatya’da yaşayan 46 yaşındaki Ali Yeşil, günlük yaşamını olumsuz etkileyen yan ağrısı şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Polikliniği’ne başvurdu. Yapılan ayrıntılı tetkikler ve radyolojik görüntülemeler sonucunda Yeşil’in her iki böbreğinde de kötü huylu kitle (bilateral böbrek tümörü) tespit edildi. Teşhisin ardından, hastanın diyalize bağımlı kalmasını önleyecek aşamalı ve zamana karşı yarışan bir tedavi süreci başlatıldı.

Aşamalı Operasyon Biri Açık, Biri Kapalı Yöntemle Alındı

Tedavi sürecini yöneten Üroloji Uzmanı Uzm. Dr. Emrah Kızılay, geçmiş yıllarda iki böbrekte birden görülen tümörlerin çoğunlukla organların tamamen alınmasıyla sonuçlandığını ve hastaları diyalize mahkûm ettiğini belirtti. Günümüzde ise böbrek koruyucu cerrahilerin güvenle uygulandığını vurgulayan Kızılay, operasyonların detaylarını şu sözlerle aktardı:

İlk olarak sol böbrekte daha ileri evrede bulunan kitleyi açık yöntemle gerçekleştirdiğimiz parsiyel nefrektomi ameliyatı ile çıkardık. Hastamızın iyileşme sürecinin ardından, yaklaşık bir ay sonra sağ böbrekte yer alan kitleye odaklandık. Yerleşimi laparoskopik cerrahiye uygun olan bu ikinci kitleyi ise kapalı yöntemle, yani laparoskopik parsiyel nefrektomi operasyonuyla başarıyla temizledik. Böylece her iki böbreği de koruyarak hastamızın tedavisini tamamladık. Şu an böbrek fonksiyonları normal seviyelerde ve takipleri sağlıklı şekilde sürüyor.

"Erken Tanı Sayesinde Hayatına Hiç Hasta Olmamış Gibi Devam Ediyor"

Böbrek kanserinde erken teşhisin vital önem taşıdığını vurgulayan Üroloji Klinik Şefi Uzm. Dr. Mehmet Levent Akbulut, gelişen tıbbi teknolojiler ve tecrübeli cerrahi müdahaleler sayesinde organ kaybının önüne geçebildiklerini ifade etti.

Klinikte bu tür ileri cerrahi işlemlerin başarıyla uygulandığına dikkat çeken Uzm. Dr. Akbulut, şu değerlendirmelerde bulundu:

Böbrek kanseri ameliyatlarında erken teşhis her zaman hayat kurtarıcıdır. Uygun hastalarda gerçekleştirdiğimiz böbrek koruyucu cerrahiler sayesinde hastalarımız, yaşamlarına hastalığı hiç geçirmemiş gibi sağlıklı bir şekilde devam edebilmektedir.

Bu Belirtilere ve Risk Faktörlerine Dikkat!

Her iki böbrekteki tümörün de tamamen temizlendiğini müjdeleyen Uzm. Dr. Akbulut, vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu. Özellikle yan ağrısı yaşayan, sigara kullanan ve hipertansiyon gibi risk faktörlerine sahip bireylerin düzenli böbrek kontrollerini aksatmaması gerektiğinin altını çizdi. Gelişen radyolojik görüntüleme teknikleriyle tümörlerin çok erken safhalarda yakalanabildiğini belirten Akbulut, herkesi düzenli sağlık taraması yaptırmaya ve şikâyet durumunda Üroloji Polikliniği'ne başvurmaya davet etti.

Sağlığına Kavuşan Ali Yeşil’den Sağlık Çalışanlarına Teşekkür

Ağrılarla girdiği hastaneden organ kaybı yaşamadan ve diyaliz riski olmadan taburcu olan 46 yaşındaki hasta Ali Yeşil, yaşadığı zorlu süreci ve memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

Yan ağrısı şikayetiyle geldiğim hastanede her iki böbreğimde de kitle olduğunu öğrenince endişelenmiştim. Ancak doktorlarımın uyguladığı başarılı ameliyatlar sayesinde sağlığıma kavuştum. Tedavi sürecimde emeği geçen hekimlerimize, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ederim.