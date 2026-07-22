Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ederken, vatandaşlar “az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını arıyor. Kandilli Rasathanesi’nden alınan son dakika verilerine göre, gece saatlerinde merkez üssü Malatya Harunuşağı (Akçadağ) ve Yalınkaya (Yeşilyurt) olan sarsıntılar meydana geldi.

Malatya'daki ilk sarsıntı saat 03:50’de Yeşilyurt merkezli 1.5 büyüklüğünde ve 8.2 km derinlikte gerçekleşirken, saat 03:56’da Akçadağ merkezli 1.1 büyüklüğünde ve 12.6 km derinlikte ikinci bir sarsıntı kaydedildi. Kısa süreli hissedilen sarsıntılar bölgede paniğe neden olmazken, vatandaşlar gece boyunca yaşanan diğer depremleri de yakından takip etti. İşte Malatya başta olmak üzere Türkiye genelinde kaydedilen son depremler…

22 TEMMUZ 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenen son depremler listesi şu şekilde:

EGE DENİZİ (Midilli Adası): Saat 08:22 | Büyüklük: 1.7 | Derinlik: 5.9 km

BURDUR (Büyükalan - Çavdır): Saat 08:14 | Büyüklük: 2.6 | Derinlik: 7.6 km

BOLU (Kızılağıl): Saat 07:46 | Büyüklük: 1.9 | Derinlik: 9.5 km

EGE DENİZİ (Midilli Adası): Saat 07:27 | Büyüklük: 1.8 | Derinlik: 12.1 km

BALIKESİR (Ilıca - Sındırgı): Saat 07:13 | Büyüklük: 1.6 | Derinlik: 2.9 km

BOLU (Çukurören): Saat 05:36 | Büyüklük: 2.3 | Derinlik: 7.3 km

KAHRAMANMARAŞ (Bozhüyük - Göksun): Saat 05:16 | Büyüklük: 1.2 | Derinlik: 7.4 km

DENİZLİ (Sazköy - Bozkurt): Saat 04:18 | Büyüklük: 1.6 | Derinlik: 5.0 km

DENİZLİ (Alpa - Tavas): Saat 04:08 | Büyüklük: 3.1 | Derinlik: 6.8 km

DENİZLİ (Alpa - Tavas): Saat 04:03 | Büyüklük: 2.7 | Derinlik: 7.1 km

MALATYA (Harunuşağı - Akçadağ): Saat 03:56 | Büyüklük: 1.1 | Derinlik: 12.6 km

MALATYA (Yalınkaya - Yeşilyurt): Saat 03:50 | Büyüklük: 1.5 | Derinlik: 8.2 km

EGE DENİZİ (Midilli Adası): Saat 03:25 | Büyüklük: 1.3 | Derinlik: 20.5 km

VAN (Alkaşnak - Muradiye): Saat 03:25 | Büyüklük: 1.1 | Derinlik: 21.7 km

ADANA (Yeniköy - Saimbeyli): Saat 03:24 | Büyüklük: 1.1 | Derinlik: 7.4 km

VAN (Çakırbey): Saat 03:23 | Büyüklük: 1.9 | Derinlik: 5.0 km

EGE DENİZİ (Midilli Adası): Saat 02:55 | Büyüklük: 1.5 | Derinlik: 9.9 km

EGE DENİZİ (Midilli Adası): Saat 02:50 | Büyüklük: 1.5 | Derinlik: 12.2 km

EGE DENİZİ (Midilli Adası): Saat 02:46 | Büyüklük: 1.3 | Derinlik: 16.9 km

EGE DENİZİ (Midilli Adası): Saat 02:37 | Büyüklük: 0.9 | Derinlik: 5.0 km

EGE DENİZİ (Midilli Adası): Saat 02:37 | Büyüklük: 1.2 | Derinlik: 12.7 km

KÜTAHYA (Yemişli - Simav): Saat 02:32 | Büyüklük: 2.0 | Derinlik: 5.8 km

EGE DENİZİ (Midilli Adası Güneyi): Saat 02:30 | Büyüklük: 1.7 | Derinlik: 21.5 km

KÜTAHYA (Karakoca - Simav): Saat 02:16 | Büyüklük: 1.1 | Derinlik: 11.9 km

OSMANİYE (Bahadırlı - Kadirli): Saat 02:06 | Büyüklük: 1.6 | Derinlik: 5.4 km

KAHRAMANMARAŞ (Ortatepe - Göksun): Saat 01:46 | Büyüklük: 1.1 | Derinlik: 7.3 km

BALIKESİR (Ekinlik - Marmara): Saat 01:38 | Büyüklük: 1.4 | Derinlik: 11.4 km

EGE DENİZİ (Midilli Adası): Saat 01:04 | Büyüklük: 1.6 | Derinlik: 5.9 km

EGE DENİZİ (Midilli Adası): Saat 01:00 | Büyüklük: 1.7 | Derinlik: 4.7 km

EGE DENİZİ (Midilli Adası): Saat 01:00 | Büyüklük: 1.8 | Derinlik: 14.2 km

EGE DENİZİ (Midilli Adası): Saat 00:58 | Büyüklük: 2.6 | Derinlik: 9.5 km

Malatya ve çevresindeki sismik hareketliliğin bölgenin aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle zaman zaman devam ettiği belirtilirken, uzmanlar vatandaşların yalnızca AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor.