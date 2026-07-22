22 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’nin yeni sayısı yayımlandı. Bugün yayımlanan kararlar; özellikle akademik geleceğini şekillendiren öğrencileri, eğitim dünyasını ve yargı süreçlerindeki haklarını takip eden vatandaşları doğrudan ilgilendiriyor.

Günlük yaşamınızı, eğitim haklarınızı ve hukuki güvencelerinizi doğrudan etkileyebilecek Yürütme, Yargı ve İlan bölümlerindeki öne çıkan düzenlemeler şöyle:

1. Yürütme ve İdare Bölümü: Eğitimde Yeni Dönem

Yürütme ve idare bölümünde yapılan yeni düzenlemelerle birlikte, tıp ve veterinerlik eğitimi alan öğrencilerin ders, sınav ve mezuniyet şartlarında kritik değişikliklere gidildi.

Eğitim hayatınızda not ortalamanızı, sınav haklarınızı ve mezuniyet sürecinizi doğrudan etkileyecek olan yönetmelikler şu şekilde:

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi: Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi: Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yenilenerek resmileşti.

2. Yargı Bölümü: Haklarınızı Yakından İlgilendiren Yargıtay Kararı

Yargı bölümünde yer alan kararlar, benzer hukuki süreçlerde emsal teşkil ederek yasal haklarınızı koruma altına alıyor. Hukuki uyuşmazlıklarda mağduriyet yaşamamak ve kazanılmış haklarınızı öğrenmek adına bu kararlar büyük önem taşıyor.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Kararı: Tüketici hakları, borçlar hukuku ve maddi tazminat gibi geniş bir alanı kapsayan kararlarda emsal niteliğindeki yeni karar yayımlanarak yürürlüğe giren metinler arasına eklendi.

3. İlan Bölümü: Finansal Piyasalar ve Resmi Duyurular

İlan bölümünde hem finansal varlıklarınızı değerlendirirken dikkate alacağınız güncel ekonomik veriler hem de yatırım ve kamu fırsatları sunan ihaleler yer alıyor.

Finansal Veriler: T.C. Merkez Bankasınca belirlenen güncel döviz kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) günlük değerleri duyuruldu.

Resmi İlanlar: Yargı ilanları, resmi kurumların artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli kamu duyuruları açıklandı.