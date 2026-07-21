Türkiye’nin kayısı şehri Malatya’da, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte kent genelindeki mahallelerde yıllardır devam eden geleneksel “patik” mesaisi yeniden başladı. Bahçelerden toplanan ürünlerin kurutulma aşamasına geçmesi için çekirdeklerinden ayrılması sürecinde en büyük yükü çeken ev kadınları, kapı önlerinde ve kaldırımlarda yoğun bir emek ortaya koyuyor. Ancak bu yıl mahalle aralarında artan zabıta denetimleri ve ceza uyarıları, geçimini bu işten sağlayan yüzlerce aileyi endişelendiriyor.

Sabahın İlk Işıklarıyla Başlayan Ekmek Mücadelesi

Başta İskender Mahallesi olmak üzere özellikle çevre yolu altında kalan yerleşim yerlerinde mesai gün henüz ağarmadan saat 04.00 civarında başlıyor. Aile bütçelerine destek olmak isteyen kadınlar, okulların tatil olmasını fırsat bilip harçlıklarını çıkarmak için yardıma gelen çocuklarıyla birlikte gün boyu kayısı çekirdeği çıkarıyor. Kasa başına ortalama 150 TL kazanan çalışanlar, elde ettikleri bu gelirle evlerinin mutfak masraflarını ve çocuklarının yaklaşan okul ihtiyaçlarını karşılıyor. Geçen yıl yaşanan zirai don felaketi nedeniyle iş yapamayan aileler, bu yılki rekolteyle birlikte nefes almayı umuyor.

Zabıta Uyarısı Mahalleliyi Tedirgin Etti

Sokaklardaki bu yoğun mesai, gelen şikâyetler üzerine bölgeye yönlendirilen belediye zabıta ekiplerinin müdahalesiyle sekteye uğradı. Ekipler, kamusal alan olan kaldırımların ve sokakların işgal edildiği gerekçesiyle çalışan kadınları uyardı ve faaliyetin devam etmesi halinde idari para cezası uygulanacağını bildirdi. Geçimini bu kısa sezona bağlayan kadınlar ise sürekli ceza tehdidiyle karşı karşıya kalmaktan dolayı büyük üzüntü ve kaygı yaşadıklarını dile getirdi.

"Ceza Yerine Yer Gösterilsin" Çağrısı

Sadece iki ay süren bu geçici dönemde yetkililerden anlayış beklediklerini vurgulayan mahalle sakinleri, belediye yönetimlerine çözüm odaklı bir çağrıda bulundu. Kimseye zarar vermeden, sadece helal rızık peşinde koştuklarını belirten ev kadınları, sokak aralarında çalışılması uygun görülmüyorsa belediyenin mahalle yakınlarında üzeri kapalı, gölgelik ve düzenli geçici bir çalışma alanı tahsis etmesini talep ediyor. Hem şehir düzeninin korunacağı hem de alın terinin mağdur edilmeyeceği ortak bir uzlaşma noktası Malatyalı emekçilerin en büyük beklentisi.