Mezarlıkların dokunulmazlığı esas kabul edilirken kamu yararı durumunda ne yapılır? Kabir naklinin şartları, merak edilen fetva detayları ve 22 Temmuz namaz vakitleri haberimizde.

Kabirlerin Üzerinden Yol Geçirilebilir mi?

İslam fıkhına göre bir kabristan ne kadar eski olursa olsun, asıl olan onun mezarlık olarak korunmasıdır. Dini haklarınızı ve manevi değerlerinizi korumak adına, geçerli bir sebep olmadıkça mezarlıkların satılması, üzerine bina yapılması veya kemiklerin nakledilmesi caiz değildir.

Ancak günlük yaşam kalitenizi artıracak kaçınılmaz bir kamu ihtiyacı söz konusu olduğunda kurallar esneklik kazanabilir. Alternatif bir güzergahın bulunmadığı ve doğrudan sizin de faydalanacağınız yol yapımı gibi zaruri durumlarda mezarların nakline izin verilmektedir.

Fıkhi Hüküm Hangi Şartlara Bağlıdır?

Hukuki ve dini haklarınızı koruyabilmeniz adına İslam alimlerinin bu konudaki net şartlarını bilmeniz size kolaylık sağlayacaktır:

Kamu Yararı Esastır: Yapılan düzenlemenin kişisel çıkarlara değil, doğrudan toplumun ve sizin kaçınılmaz bir ihtiyacına hizmet etmesi gerekir.

Alternatifin Olmaması: Başka bir güzergah veya çözüm bulunamıyorsa, zaruret hali oluşmuş sayılır.

Saygılı Nakil: Zaruret gerçekleştiğinde mezarlar, ölü kemiklerine zarar verilmeden saygı çerçevesinde başka bir mezarlığa taşınmalıdır.

Mülkiyet Değişimi: Kamuya ait bir mal veya alan, yine sizin ve toplumun faydasına olmak üzere satılabilir veya değiştirilebilir.

22 Temmuz Güncel Namaz Vakitleri

İbadetlerinizi zamanında eda ederek gününüzü daha huzurlu ve planlı geçirmeniz için günün ezan saatlerini sizler için derledik. İbadet takviminizi aksatmamak adına 22 Temmuz namaz vakitlerini mutlaka kaydedin:

Imsak: 03:31

Güneş: 05:14

Öğle: 12:40

İkindi: 16:31

Akşam: 19:53

Yatsı: 21:27

Gününüzü bu vakitlere göre planlayarak hem manevi huzurunuzu koruyabilir hem de işlerinizi aksatmadan vaktinizi en verimli şekilde yönetebilirsiniz.