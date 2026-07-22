Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 22-23 Temmuz periyodu için yayımladığı son hava tahmin raporuna göre, Malatya genelinde kavurucu sıcaklar etkisini artırıyor. Günlük planlarınızı yaparken ve dışarı çıkarken sağlığınızı korumak adına hava durumundaki bu ani değişimlere mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor.

Günün Öne Çıkan Meteorolojik Detayları:

Aşırı Sıcaklara Dikkat: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması ve dehidrasyon (su kaybı) riskine karşı tedbirli olmalısınız.

Sürpriz Rüzgar Hamleleri: Rüzgarın gün içinde farklı yönlerden orta, zaman zaman ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Balkonlardaki eşyalara ve dış mekan aktivitelerine dikkat etmeniz faydalı olacaktır.

Açık ve Az Bulutlu Gökyüzü: Bölge genelinde yağış beklenmiyor; gökyüzü açık olacak. Güneş gözlüğü ve yüksek korumalı güneş kremi kullanmadan dışarı çıkmamanız önerilir.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Az bulutlu ve açık 36 derece,

Akçadağ: Az bulutlu ve açık 36 derece,

Arapgir: Az bulutlu ve açık 35 derece,

Arguvan: Az bulutlu ve açık 35 derece,

Battalgazi: Az bulutlu ve açık 37 derece,

Darende: Az bulutlu ve açık 36 derece,

Doğanşehir: Az bulutlu ve açık 34 derece,

Doğanyol: Az bulutlu ve açık 38 derece,

Hekimhan: Az bulutlu ve açık 35 derece,

Kale: Az bulutlu ve açık 37 derece,

Kuluncak: Az bulutlu ve açık 33 derece,

Pütürge: Az bulutlu ve açık 37 derece,

Yazıhan: Az bulutlu ve açık 39 derece,

Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık 37 derece.