Altın yatırımlarınızı yönlendirirken ve birikimlerinizi korurken doğru anı yakalamak her zamankinden daha kritik hale geldi. Malatya Kuyumcular Odası, piyasadaki son hareketlilikle birlikte alış ve satış fiyatlarını anlık olarak güncelledi.

Düğün hazırlığında olanlar, birikimini en güvenli limanda değerlendirmek isteyenler ve cüzdanını korumayı hedefleyen Malatyalılar için piyasada dikkat çeken rakamlar netleşti. Cebinizdeki paranın değerini artırmak ve en kazançlı alım-satım kararını vermek için güncel tablonun detayları oldukça önem taşıyor.

Malatya Kuyumcular Odası Güncel Fiyat Listesi

Piyasadan en yüksek kazancı elde etmeniz ve alım yaparken bütçenizi korumanız için öne çıkan güncel rakamlar şu şekilde sıralandı:

24 Ayar Altın: Alış 6.200 TL | Satış 6.400 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 5.700 TL | Satış 6.120 TL

Çeyrek Altın: Alış 10.050 TL | Satış 10.480 TL

Yarım Altın: Alış 20.100 TL | Satış 20.960 TL

Ata Lira: Alış 41.350 TL | Satış 43.120 TL

Cumhuriyet (2.5): Alış 100.500 TL | Satış 104.800 TL

14 Ayar: Alış 3.490 TL

Kuyumcuya gitmeden önce bu rakamları incelemek, zarar etmenizin önüne geçerek yatırımlarınızda tam zamanında adım atmanızı sağlayacaktır. Unutmayın, altın piyasasındaki anlık değişimleri takip etmek hem birikimlerinize değer katar hem de bütçenize doğrudan katkı sağlar.