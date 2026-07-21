TÜVTÜRK, araç sahiplerini hedef alan dolandırıcılık vakalarına karşı acil uyarı yayınladı. Araç muayene randevusu alırken bu ayrıntıya dikkat etmeyenler mağdur oluyor. İşte resmi kanallar ve randevu alırken mutlaka bilmeniz gerekenler.

Kurum, araç sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için işlem yapmadan önce internet adresini ve başvurdukları iletişim kanalını mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

TÜVTÜRK; telefon, SMS, e-posta veya aracı siteler üzerinden "araç muayene randevusu" ya da "muayene ücreti ön ödemesi" adı altında iletilen ödeme taleplerine itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Bu tür şüpheli girişimlerle karşılaşan vatandaşların durumu vakit kaybetmeden TÜVTÜRK’e veya yetkili makamlara bildirmesi önem taşıyor.

Ücretsiz TÜVTÜRK Randevusu Nereden ve Nasıl Alınır?

Araç muayene randevu hizmeti için hiçbir aracı kurum veya platformla iş birliği bulunmadığını vurgulayan TÜVTÜRK, randevuların sadece aşağıdaki resmi kanallar üzerinden ücretsiz olarak alınabildiğini hatırlattı:

Resmi İnternet Sitesi: tuvturk.com.tr

Çağrı Merkezi: 0850 222 88 88

e-Devlet Kapısı

TÜVTÜRK İstasyon Kioskları

Türkiye genelinde 219 sabit, 7 motosiklet, 75 gezici ve 19 gezici traktör istasyonu ile hizmet veren TÜVTÜRK; kurum adını ve logosunu kullanarak vatandaşları yanıltmaya çalışan yetkisiz siteler ve şahıslar hakkında gerekli hukuki süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.