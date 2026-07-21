Bölge üniversitelerinin Web of Science (WoS) akademik yayın verileri açıklandı. Büyüme hızı ve hedeflere ulaşma ivmesinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi bölge zirvesine oynarken, İnönü Üniversitesi mevcut yayın hacmine rağmen oransal büyüme ve yıl sonu hedeflerinde geride kaldı.

MTÜ Bölge 2’ncisi, İnönü 8’inci Sırada

2024 ile 2025 yılları arasındaki yayın artış oranları incelendiğinde, 2 üniversitenin büyüme hızında belirgin bir makas oluştuğu görüldü:

Malatya Turgut Özal Üniversitesi: 2024 yılında 252 olan akademik yayın sayısını 2025’te 406’ya yükseltti. Bir yılda net 154 yayınlık artış kaydeden MTÜ, yüzde 61’lik büyüme oranıyla bölge üniversiteleri arasında 2. sırada yer aldı.

İnönü Üniversitesi: 2024’te 890 olan yayın sayısını 2025’te bin 155’e çıkardı. Sayısal olarak 265 adetlik bir artış sağlansa da, oransal büyüme yüzde 30 seviyesinde kaldı. İnönü Üniversitesi bu artış oranıyla bölge sıralamasında ancak 8. sırada kendine yer bulabildi.

2026 İlk Yarıyıl Performansı: MTÜ Hedefe Ulaşmada Bölge Birincisi

2026 yılının ilk 6 aylık verileri, üniversitelerin bir önceki yılın toplam performansına ne kadar yaklaştığını ortaya koydu. Açıklanan "2026 İlk Yarıyılda 2025 Yılına Ulaşma Oranı" verilerine göre:

Malatya Turgut Özal Üniversitesi: 2026’nın ilk yarısında ulaştığı 280 yayın sayısı ile, 2025 yılındaki toplam yayın performansının yüzde 69’unu ilk 6 ayda yakalamayı başardı. MTÜ, bu performansıyla bölgedeki tüm üniversiteleri geride bırakarak 1. sıraya oturdu.

İnönü Üniversitesi: 2026’nın ilk yarısında 676 yayına imza attı. Ancak bu sayı, üniversitenin 2025 yılındaki bin 155 yayınlık toplam performansının yüzde 59’una denk geldi. İnönü Üniversitesi bu oranla bölge listesinde 3. sırada kaldı.

Hacim İnönü'de, İvme MTÜ'de

Açıklanan tablolar; İnönü Üniversitesi'nin toplam yayın sayısında Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin önünde yer almaya devam ettiğini, ancak büyüme temposu, dönemsel hedeflere ulaşma hızı ve akademik ivme açısından genç Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin daha yüksek bir performans sergilediğini ortaya koyuyor.