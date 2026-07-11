20 milyondan fazla öğrencinin 26 Haziran’da karnelerini alarak başladığı büyük yaz tatili tüm hızıyla devam ediyor. Ancak tatilin tadını çıkaran öğrenciler ve hazırlıklara şimdiden başlamak isteyen veliler, arama motorlarında yoğun bir şekilde yeni dönemin başlangıç tarihlerini sorguluyor. MEB tarafından tüm illere gönderilen genelge, akıllardaki tüm soruları giderdi.

Okullar Ne Zaman Açılacak 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2026-2027 iş takvimine göre; öğretmenlerin yeni dönem mesleki çalışmaları (seminer dönemi) 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Öğrenciler için ise yaz tatili eylül ayının ortasında resmi olarak son bulacak. Okullarda yeni dönemin ilk ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak.

Okullar Eylül'ün Kaçında Açılacak?

Uyum Haftası (Okul Öncesi ve 1. Sınıflar): 7 - 11 Eylül 2026

Tüm Kademeler İçin Resmi Açılış: 14 Eylül 2026 Pazartesi

Birinci Dönemin Sonu: 22 Ocak 2027 Cuma

Her yıl olduğu gibi bu yıl da okula yeni başlayacak olan anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, arkadaşları ve öğretmenleriyle erken tanışacak. 7-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak uyum eğitimlerinin ardından, 14 Eylül'de tüm kademeler için eğitim-öğretim dönemi başlayacak. Aynı zamanda 5. ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik rehberlik ve okula uyum çalışmaları da yürütülecek.

İlk Ara Tatil Ne Zaman 2026?

Eylül ayında başlayacak olan yoğun ders temposuna ilk nefes molası kasım ayında verilecek. MEB takvimine göre; 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde öğrenciler toplamda 9 günlük bir tatil yapmış olacak.

Yarıyıl Tatili Ne Zaman 2026?

İlk dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci karne sevinci yaşayacak ve sömestr tatiline girecek.

Yarıyıl Tatili Başlangıcı: 25 Ocak 2027 Pazartesi

Yarıyıl Tatili Bitişi: 5 Şubat 2027 Cuma

İkinci Dönem Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

Okullarda Yeni Dönem Başlangıç Tarihi ve Tatil Takvimi Detayları

Yarıyıl tatilinin ardından başlayacak olan ikinci dönemde de bir ara tatil ve kapanış takvimi öğrencileri bekliyor:

İkinci Dönem Ara Tatili: 8 Mart 2027 Pazartesi başlayacak, 12 Mart 2027 Cuma bitecek.

Öğretmen Yıl Sonu Seminerleri: 28 - 30 Haziran 2027 tarihleri arasında yapılacak.

Okulların Kapanış Tarihi (Yaz Tatili): 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü alınacak karnelerle resmen tamamlanacak.