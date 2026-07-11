Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında başlayan tercih süreciyle ilgili detayları paylaşan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, il genelinde oluşturulan Tercih Danışmanlığı Birimlerinin faaliyetlerine başladığını belirtti. Sınav sürecini tamamlayan öğrencileri tebrik eden Bakır, Malatya'dan 6 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığını hatırlatarak, bu süreçte yer alan öğretmen ve velilere teşekkürlerini iletti.

Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti Nerelerden Alınabilecek?

Tercih döneminin öğrencilerin eğitim hayatını şekillendirmedeki rolüne dikkat çeken Bakır, doğru tercih yapılabilmesi için oluşturulan hizmet noktalarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre öğrenci ve veliler; tüm okullarda, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) ve şehir merkezinde belirlenen AVM’lerde görev yapan uzman rehber öğretmenlerden ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilecek.

"Tercih Süreci En Az Sınav Kadar Önemlidir"

Öğrencilere ve velilere seslenerek rehberlik hizmetlerinden faydalanılması çağrısında bulunan Bakır,

"Tercih süreci en az sınav kadar önemlidir. Öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve hedeflerine uygun tercihler yapabilmeleri için rehber öğretmenlerimiz süreç boyunca yanlarında olacak. Eğitim yolculuklarında olduğu gibi tercih döneminde de öğrencilerimizi yalnız bırakmayacağız"

şeklinde konuştu.