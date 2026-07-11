İnönü Üniversitesi ile Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi arasında akademik ve bilimsel iş birliğini artırmayı hedefleyen ikili protokol imzalandı. Anlaşma doğrultusunda eğitim, sağlık ve araştırma alanlarında ortak projelerin hayata geçirilmesi ile öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin sağlanması planlanıyor.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad ve Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan’dan oluşan heyet, Bosna Hersek'te Tuzla Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Görüşmelere Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Amir Kariç, fakülte dekanları ve üniversite yönetimi katılım sağladı.

PROTOKOL KAPSAMINDAKİ ALANLAR

İmzalanan protokol uyarınca, iki kurum arasında şu alanlarda ortak akademik çalışmalar yürütülecek:

Sağlık bilimleri, Eğitim bilimleri, Spor bilimleri, Biyoloji, Mühendislik

Süreç dahilinde müfredat uyumu, akademik personel değişimi ve ortak bilimsel faaliyetlerin yürütülmesi konularında mutabakat sağlandı.

Görüşmelerde, her iki üniversitenin Spor Bilimleri Fakülteleri arasında çift diploma programı uygulanması konusu ele alındı. Proje ile öğrencilerin her iki kurumda da eğitim alarak uluslararası deneyim kazanması amaçlanıyor.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat: İki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların akademik ortaklıklarla destekleneceğini ifade ederek, protokolün üniversiteler arası çalışmalara zemin hazırlayacağını belirtti.

Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Amir Kariç: Kurulan ortaklığın eğitim, araştırma ve bilimsel üretim alanlarında kurumlara katkı sunacağını, öğrenci ve akademisyenlere uluslararası olanaklar tanıyacağını aktardı.