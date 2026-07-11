Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan tarihinde oynanan dev derbi saha dışı olaylarıyla gündemdeki yerini koruyor. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olduğu karşılaşmayı tribünden takip eden Şevket Çoruh'un bir videosu sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde ünlü oyuncunun küfürlü ifadelerle tezahüratlara eşlik ettiği tespit edildi.

SAVCILIK 6222 SAYILI KANUNU İŞLETTİ

İnternete düşen kayıtların ardından adli makamlar hızla inceleme başlattı. Sabah gazetesinin edindiği bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görüntüler üzerine harekete geçerek hakaret içeren tezahürat suçlamasıyla yasal işlem uyguladı. Soruşturmanın temel dayanağını 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri oluşturdu.

ÖN ÖDEMEYLE DOSYA KAPANDI

Yürütülen hukuki süreçte başsavcılık Çoruh'a yasa gereği ön ödeme seçeneği sundu.

Oyuncu kendisine tanınan yasal süre içinde 5 bin liralık cezayı yatırdı.

Cezanın resmi makamlara eksiksiz ödenmesi üzerine savcılık soruşturmayı sonlandırarak takipsizlik kararı aldı.