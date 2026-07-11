Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu verilerine göre, büyü ve sihirden korunma yolları ile bu konudaki dinî hükümler şöyledir:

Sihir Şiddetle Yasaklanmıştır: Kur’ân-ı Kerîm’de sihir yapanların ahiretten nasibi olmadığı ve bunu yapanların şerrinden Allah’a sığınılması gerektiği vurgulanmıştır (el-Bakara, 2/102; el-Felak, 113/4). Hz. Peygamber (s.a.s.) de sihir yapmayı yedi büyük günah arasında saymıştır.

En Etkili Çözüm Allah’a Sığınmaktır: Sihre ve büyüye karşı en etkili çözüm, Allah’a sığınmak ve O’na güvenmektir. Hz. Peygamber (s.a.s.), her şeyin şerrinden Allah’a sığınarak sürekli Felak ve Nâs sûreleri ile Âyetü’l-kürsî’yi okumuştur. Ayrıca torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i korumak için şu duayı okumuştur:

“Her türlü şeytan ve zehirli haşarattan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.”

Kur'an ve Dua İle Şifa Aramak Caizdir: Sihre maruz kaldığını düşünen bir kimsenin, şifayı Allah’tan umarak kendisine Kur’ân okutması ve dua ettirmesinde bir sakınca yoktur. Din İşleri Yüksek Kurulu, Cenâb-ı Hak’tan şifa umarak okunan duaların caiz olduğunu; ancak halkı kandırmak ve gaipten haber vermek amacıyla yapılan üfürükçülüğün dinen yasak olduğunu belirtmiştir.

11 TEMMUZ 2026 MALATYA GÜNCEL EZAN VAKİTLERİ LİSTESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bugün Malatya için güncel namaz saatleri sırasıyla şu şekildedir:

İmsak: 03.19

Güneş: 05.05

Öğle: 12.39

İkindi: 16.31

Akşam: 19.59

Yatsı: 21.37

Malatya'da ikamet eden tüm vatandaşlarımızın dualarının kabulünü niyaz eder, hayırlı ve huzurlu günler dileriz.