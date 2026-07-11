Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve çevre illeri kapsayan güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bazı bölgelerde ise kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Malatya genelinde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gökyüzünün açık olmasıyla birlikte güneş yüzünü tam anlamıyla gösterecek. Ancak sıcaklıkların mevsim normallerini aşması beklendiğinden, özellikle kronik rahatsızlığı olanların ve yaşlıların güneşin dik geldiği saatlerde tedbirli olmasında fayda var.

ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN FIRTINA UYARISI

Rapordaki en dikkat çekici detay ise rüzgar uyarısı oldu. Günün ilk saatlerinde kuzeyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esecek olan rüzgar, öğle saatlerinden itibaren vites yükseltiyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Az bulutlu ve açık 36 derece,

Akçadağ: Az bulutlu ve açık 36 derece,

Arapgir: Az bulutlu ve açık 34 derece,

Arguvan: Az bulutlu ve açık 35 derece,

Battalgazi: Az bulutlu ve açık 37 derece,

Darende: Az bulutlu ve açık 36 derece,

Doğanşehir: Az bulutlu ve açık 34 derece,

Doğanyol: Az bulutlu ve açık 38 derece,

Hekimhan: Az bulutlu ve açık 34 derece,

Kale: Az bulutlu ve açık 37 derece,

Kuluncak: Az bulutlu ve açık 33 derece,

Pütürge: Az bulutlu ve açık 36 derece,

Yazıhan: Az bulutlu ve açık 39 derece,

Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık 37 derece.