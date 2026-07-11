Cumhurbaşkanlığından yayımlanan 2026/168 sayılı kararla, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) yönetim kademesinde kritik bir değişim rüzgarı esti. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince alınan kararla, bölge müdürlüklerinde hem görevden almalar yaşandı hem de bölgeler arası büyük bir rotasyona gidildi.

MALATYA VE BÖLGE DETAYLARI

Yayımlanan kararda en dikkat çeken değişikliklerden biri Malatya merkezli TCDD 5. Bölge Müdürlüğünde yaşandı. Malatya 5. Bölge Müdürü olarak görev yapan Ali Karabey görevden alınırken, ondan boşalan bu kritik koltuğa TCDD 2. Bölge Müdürü Eyyüp Bülent Cengiz getirildi. Demiryolu ağının önemli kavşak noktalarından biri olan Malatya'da yaşanan bu kan değişimi iş dünyası ve lojistik sektörü tarafından yakından takip ediliyor.

Karar kapsamında ayrıca 7. Bölge Müdürü Adem Sivri de görevinden alınan bir diğer isim oldu. Rotasyon zincirinde 4. ve 6. bölge müdürlerinin karşılıklı olarak yer değiştirmesi dikkat çekerken, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Bölge Müdürlüğü'ne de yeni bir isim görevlendirildi.

ATAMA VE GÖREVDEN ALMA TAM LİSTESİ

10 Temmuz 2026 tarihiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan TCDD Bölge Müdürlükleri yeni yapılanma listesi şu şekilde şekillendi:

Görevden alınanlar:

Ali Karabey – TCDD 5. Bölge Müdürü (Malatya)

Adem Sivri – TCDD 7. Bölge Müdürü

Yeni Atananlar ve Bölge Değişiklikleri:

Eyyüp Bülent Cengiz: 2. Bölge Müdürlüğünden 5. Bölge Müdürlüğüne (Malatya) atandı.

Ahmet Sabancı: 2. Bölge Müdürlüğüne atandı.

Necmettin Acar: 1. Bölge Müdürlüğünden 7. Bölge Müdürlüğüne atandı.

Uğur Açıkgöz: 1. Bölge Müdürlüğüne atandı.

Aliseydi Felek: 6. Bölge Müdürlüğünden 4. Bölge Müdürlüğüne atandı.

Hasan Arı: 4. Bölge Müdürlüğünden 6. Bölge Müdürlüğüne atandı.

Nuri Bekmezci: YHT (Yüksek Hızlı Tren) Bölge Müdürlüğüne atandı.