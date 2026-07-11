Düzenlemeler kapsamında, memur kadrosunda çalışanlar ve bu statüden emekli olanlar yüzde 13,5'lik bir ücret artışına hak kazandı. SSK ve BAĞ-KUR sigorta kollarından emekli olan vatandaşlara ise yüzde 17,76 oranında bir maaş düzeltmesi yapıldı. Ancak aynı enflasyon verilerinin konut kiralama sektörüne yansıması çok daha sert oldu ve bu ay uygulanacak kira artış sınırı yüzde 32,03 olarak tescillendi.

Maaşlar ile Kira Arasındaki Kat Hesabı

Malatya'daki konut piyasasında da geçerli olacak bu yasal sınır, Dünya Gazetesi'nden Naki Bakır'ın kaleminde çok net bir matematiksel çerçeveye oturtuldu. Yapılan incelemelere göre, ev sahiplerinin uygulayabileceği azami kira artışı, memurlara verilen zammı tamı tamına 2,4 kat oranında aştı. Benzer şekilde, emeklilerin aldığı yüzde 17,76'lık zammın da kira enflasyonu karşısında oldukça zayıf kaldığı ve kira sınırının bu oranı 1,8'e katladığı vurgulandı.

Hükümet Cephesinden Gelen İstikrar Vurgusu

Sahadaki bu gelir-gider eşitsizliği yaşanırken, ekonomi kurmayları sürecin geçici olduğuna işaret ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dünyadaki enerji fiyatlarında yaşanan ani arz şoklarının dezenflasyon hedeflerini geciktirdiğini, fakat an itibarıyla fiyat istikrarı sürecinin yeniden devreye girdiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise uygulanan çok yönlü ekonomi politikalarının eşgüdümüne dikkat çekerek, enflasyondaki aşağı eğilimin beklenildiği gibi sürdüğünü savundu.

Faiz Politikalarında Karar Günü Yaklaşıyor

Piyasaların odaklandığı bir diğer başlık ise 23 Temmuz günü toplanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu oldu. Naki Bakır, enflasyonun haziran ayında yüzde 1'in altına çekilmesini, mevcut yüzde 37'lik faiz oranında bir indirimin habercisi olarak yorumladı. Merkez Bankası'nın yıl içinde belirlediği yüzde 24'lük ara enflasyon hedefini tutturabilmesi, kalan aylarda yüzde 0,86'lık ortalama artışın üzerine çıkılmamasına bağlanıyor. Toplamda yüzde 26 olarak hesaplanan yıl sonu ana hedefinin yakalanması için de aynı aylık artışın yüzde 1,13 bandında kalması gerektiği ifade ediliyor.