İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Malatya Temsilcisi Eser Alan, Busabah Medya’ya yaptığı özel açıklamada, "Bir yapının temelini dinamitle açıyorsanız yanındaki yapıyı etkiler" diyerek çarşıdaki gizli tehlikeye dikkat çekti.

6 Şubat felaketinin ardından Malatya’nın kalbi sayılan çarşı merkezinde hummalı bir inşaat çalışması yürütülüyor. Ancak depremde yıkılmayan, hasar durumu tam olarak netleşmeyen bazı binaların yıktırılmasına izin verilmemesi, şehrin yeni vizyonunu da doğrudan etkiledi. Çarşıyı tamamen sıfırdan ve modern bir vizyonla inşa etmek yerine, yeni projeler bu yıktırılmayan yapılar etrafında şekillenmek zorunda kaldı. Peki, dört bir yanda süren iş makineleri ve temel açma çalışmaları, ayakta kalan bu binaları nasıl etkiliyor?

Konuyu Busabah Medya’ya değerlendiren İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Malatya Temsilcisi Eser Alan, çarşı merkezindeki yeni inşaat süreçlerinin ve zemin çalışmalarının çevre yapılara olan etkisine dair hayati uyarılarda bulundu.

6 Şubat depremlerinin büyüklüğüne dikkat çeken Eser Alan,

"6 Şubat'ta yaşadığımız depremler olağanüstü bir depremdi. Yeni, son deprem yönetmeliğine uygun yapılan binalar dahil bütün yapıları etkiledi"

diyerek çarşıda ayakta kalan binaların da aslında ciddi bir yük altında kaldığını hatırlattı.

"HER DEPREM GÖREN YAPI YORULMUŞTUR"

Çarşı merkezinde yıkılmayan binaların tamamen güvende olduğu algısına karşı çıkan Alan, yapıların mühendislik durumunu şu sözlerle özetledi:

"Her deprem gören yapı yorulmuştur. Binalar depremlerde yorulur ama ayakta kalması, işlevini sürdürmesi önemli." Malatya'da yaz ortasında bunları eken servet sahibi oluyor İçeriği Görüntüle

YENİ ÇARŞI İNŞAATI ESKİ BİNALARI NASIL ETKİLİYOR?

Yıktırılmayan binaların etrafında yürütülen zemin çalışmalarına ve uygulama hatalarına işaret eden İMO Temsilcisi Alan, inşaat tekniklerinin çevre yapılara verebileceği zararı şu sözlerle açıkladı:

"Zemin etüdü raporları, oradaki yapılan çalışmaların şekli önemli. Bir yapının temelini dinamitle açıyorsanız tabii ki de yanındaki yapının da durumunu etkileyecektir. O yüzden burada uygulama şekli önemli."

"ACİLEN ENVANTER ALINMALI"

Çarşı merkezindeki yeni vizyon projesinin ortasında kalan bu binaların, çevredeki ağır inşaat faaliyetlerinden zarar görüp görmediğinin acilen tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.