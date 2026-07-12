Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu verilerine göre, İslam dininde üzerinde en çok durulan konulardan biri olan kul hakkının hükümleri şunlardır:

Helalleşmek Şarttır: Kul hakkı, Allah'ın kendi hakkından ayrı tuttuğu ve ancak hakkı yenen kulun bağışlamasıyla affedilebilecek bir haktır. Bu nedenle kul hakkından kurtulmanın ilk yolu hak sahibiyle helalleşmektir.

Kul hakkı, Allah'ın kendi hakkından ayrı tuttuğu ve ancak hakkı yenen kulun bağışlamasıyla affedilebilecek bir haktır. Bu nedenle kul hakkından kurtulmanın ilk yolu hak sahibiyle helalleşmektir. Maddi Hakların İadesi: Eğer birinin malı gasp edilmiş, çalınmış veya haksız yere alınmışsa; öncelikle o malın veya bedelinin aynen hak sahibine ya da varislerine iade edilmesi gerekir.

Eğer birinin malı gasp edilmiş, çalınmış veya haksız yere alınmışsa; öncelikle o malın veya bedelinin aynen hak sahibine ya da varislerine iade edilmesi gerekir. Manevi Haklar (Gıybet, İftira): Bir kimsenin arkasından konuşarak veya iftira atarak manevi hakkına girildiyse, hem o kişiden af dilenmeli hem de onun adına Allah'tan bağışlanma talep edilmelidir.

Bir kimsenin arkasından konuşarak veya iftira atarak manevi hakkına girildiyse, hem o kişiden af dilenmeli hem de onun adına Allah'tan bağışlanma talep edilmelidir. Kefareti Yoktur: Kul hakkının namaz, oruç veya para ödemek gibi doğrudan bir ibadet kefareti yoktur. Hak sahibi hakkını helal etmedikçe kul bu sorumluluktan kurtulamaz.

12 Temmuz 2026 Malatya Güncel Ezan Vakitleri Listesi

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bugün Malatya için güncel namaz saatleri sırasıyla şu şekildedir:

İmsak: 03:20

03:20 Güneş: 05:07

05:07 Öğle: 12:37

12:37 İkindi: 16:30

16:30 Akşam: 20:00

20:00 Yatsı: 21:38

Busabah Medya ailesi olarak tüm Malatyalı hemşehrilerimize huzurlu, bereketli bir pazar günü dileriz