Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı birinci oturumunda, Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi’nde yaşanan "kamulaştırmasız el atma" krizi masaya yatırıldı. Mahkemenin belediyeyi haksız bularak icra takipleriyle birlikte milyonlarca liralık tazminata hükmettiği davada, Büyükşehir Belediyesi mülk sahipleriyle masaya oturarak 17 milyon TL'ye uzlaştı.

İcra Takibi 23 Milyon TL’yi Bulmuştu

Mahkemenin belediyeyi haksız bularak tazminata hükmettiği davaların detayları ve icra boyutları şu şekilde kayıtlara geçti:

1. Dava (2026/46 Esas): Mahkeme, 13 milyon 318 bin 864,52 TL kamulaştırma bedelinin yanı sıra vekalet ücreti, harç ve mahkeme masraflarının ödenmesine karar verdi. Malatya İcra Müdürlüğü’nün 2026/16028 E. sayılı dosyasıyla başlatılan icra takibinde toplam tutar 18 milyon 500 bin TL’ye ulaştı.

2. Dava (2026/7 Esas): Aynı taşınmaz için açılan diğer davada ise 2 milyon 584 bin 725,53 TL kamulaştırmasız el atma bedeli ve yargılama giderleri hüküm altına alındı. Malatya İcra Müdürlüğü’nün 2026/16032 E. sayılı dosyasıyla yürütülen bu takibin bedeli ise 4 milyon 500 bin TL’yi buldu.

İki davanın belediyeye getirdiği toplam icra yükü 23 milyon TL’ye dayanmışken, Hukuk Müşavirliği devreye girerek süreci mülk sahipleriyle masada çözdü.

Kamuyu Zarardan Kurtaran 17 Milyon TL'lik Uzlaşma

Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliği, davacı vekili ile yürüttüğü yoğun görüşmeler neticesinde taraflarla ön protokol imzaladı. Yapılan uzlaşma formülüne göre; icra aşamasındaki iki dosya için mülk sahiplerine toplam 17 milyon TL ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Meclis’ten Yetki İstendi

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (h) fıkrası uyarınca, 5 bin TL'yi aşan belediye uyuşmazlıklarının sulh yoluyla tasfiye edilebilmesi için Meclis onayı gerekiyor. Bu doğrultuda hazırlanan sulh teklifi ve işlemlerin yürütülmesi için 1. Hukuk Müşaviri Mehmet Önder Dönük’e yetki verilmesi hususu, karara bağlanmak üzere Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunuldu.

Söz konusu gündem oy birliğiyle Meclis’ten geçti.

Belediye Bu Arazi İçin Ne Planlıyor?

Belediye yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, burada herhangi bir proje tasarlanmadığını, ileriki süreçlerde herhangi bir ihtiyaca göre değerlendirileceğini belirttiler.