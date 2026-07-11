Devlet memurlarının maaş, zam ve tazminat yapılandırmalarında değişikliğe gidildi. 11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışan belirli yönetici kadrolarına ek ödeme yapılmasının önü açıldı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152’nci maddesi uyarınca yürürlüğe giren düzenleme, memurlara ödenecek "Özel Hizmet Tazminatı" cetveline yeni bir hüküm olarak eklendi.

Yeni Tazminattan Kimler Yararlanacak?

Yayımlanan karara göre, bu önemli ek ödemeden yalnızca belirli şartları taşıyan MEB personeli faydalanabilecek. Düzenlemenin kapsamına giren unvanlar şunlar:

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları (Öğretmen kökenli olanlar)

İlçe Milli Eğitim Müdürleri (Öğretmen kökenli olanlar)

Şube Müdürleri (Öğretmen kökenli olanlar)

Kritik Şart: Bu kadrolarda görev yapan personelin, daha önce "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri" sınıfına ait kadrolarda (öğretmenlik vb.) görev yapmış olması gerekiyor.

Hizmet Süresine Göre Ödeme Oranları: Kim, Ne Kadar Alacak?

Yeni düzenlemede ilave özel hizmet tazminatı oranları, personelin hem öğretmenlikte hem de söz konusu yöneticilik kadrolarında geçirdiği toplam hizmet süresine göre kademeli olarak belirlenecek:

20 Yıl ve Üzeri Hizmet Süresi Olanlar: Öğretmenlik ve yöneticilikteki toplam hizmet süresi 20 yılı aşan personele 50 puan ilave özel hizmet tazminatı ödenecek.

10 Yıl ve Üzeri Hizmet Süresi Olanlar: Toplam hizmet süresi 10 yıl ile 20 yıl arasında olan personele ise 25 puan ilave özel hizmet tazminatı yansıtılacak.

Bugün İtibarıyla Yürürlüğe Girdi

Binlerce MEB çalışanının maaşında doğrudan artış sağlayacak olan bu Cumhurbaşkanı Kararı, yayımlandığı tarih olan 11 Temmuz 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Düzenleme hükümlerinin yürütülmesinden ise doğrudan Cumhurbaşkanlığı sorumlu olacak.