Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerjide Türkiye’nin çehresini değiştirecek dev hamlesini duyurdu. Sektörün ve yatırımcıların merakla beklediği YEKA 2026 projeleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye genelinde temiz enerji üretimine büyük ivme kazandıracak dev yatırımlarda, aslan paylarından biri güneş enerjisi potansiyeliyle öne çıkan Malatya’nın oldu.

Malatya Bölgenin Güneş Enerjisi Üssü Oluyor

Yayımlanan karara göre; Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Konya, Malatya, Mardin ve Kahramanmaraş olmak üzere toplam 9 kritik şehirde 14 farklı yarışma ile 900 MW güneş enerjisi kapasitesi tahsis edilecek.

Güneşli gün sayısı ve coğrafi avantajıyla bilinen Malatya, bu büyük kapasite tahsisi sayesinde bölgenin en önemli temiz enerji merkezlerinden biri haline gelecek. Şehir ekonomisine, istihdamına ve yerel kalkınmaya ciddi bir vizyon katacak olan Malatya güneş enerjisi yatırımı 2026 yılı genelinde şehrin en önemli projeleri arasında yer alacak.

Başvurular Elden Teslim Edilecek: İşte O Tarih!

Yatırımcıların radarına giren bu dev ihale zinciri için takvim de netleşti. YEKA 2026 başvuru şartları ve ilan detaylarına göre, projelere katılmak isteyen şirketlerin başvuruları 13 Ekim 2026 tarihinde, saat 10.00 ile 12.00 arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez binasında elden teslim alınacak.

Şehrin enerji vizyonunu bir üst lige taşıyacak bu tarihi yatırımın, Malatya sanayisine ve yerel iş gücüne de çarpan etkisi yaratması bekleniyor.