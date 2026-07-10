Peki, kredi kartı olmadan ehliyet kredisi nasıl alınır, 6 ay taksitli sürücü kursu başvurusu şartları neler, kimler ehliyet kredisi çekebilir? İşte son günlerin en çok aranan konusu taksitli ehliyet kredisine dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Türkiye genelinde her yıl yaklaşık 1,5 milyon kişi ehliyet sahibi olmak için sürücü kurslarının yolunu tutuyor. Ancak son dönemde akaryakıt fiyatlarındaki artış, sınav harçları ve eğitim materyallerinin maliyetlenmesi nedeniyle B sınıfı ehliyet almanın bedeli rekor seviyelere ulaştı. Ortalama 45 bin lirayı bulan güncel ehliyet kursu fiyatları, özellikle gençler, üniversite öğrencileri ve asgari ücretle çalışanlar için ciddi bir finansal engele dönüştü. Tam bu noktada devreye sokulan yeni sistem, nakit parası çıkışmayan veya kredi kartında yeterli limiti bulunmayan adaylara büyük bir kolaylık sağladı. Özel bir lisanslı finans kuruluşu ile sürücü kursları arasında yapılan entegrasyon anlaşması sayesinde, artık banka şubesine bile gitmeden saniyeler içinde ehliyet kredisi çekmek mümkün hale geldi. Şimdi herkes arama motorlarında "2026 ehliyet fiyatları ne kadar oldu" ve "taksitli ehliyet kredisi veren kurslar hangileri" sorularının cevaplarını arıyor.

2026 EHLİYET KURSU FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sürücü kursu ücretleri, trafik harçları ve direksiyon sınav bedelleri üst üste zam gördü. Bugün sıfırdan bir B sınıfı ehliyet almanın toplam maliyeti 45 bin TL bandını zorluyor. Ortaya çıkan bu yüksek rakam, özellikle kuryelik, şoförlük veya lojistik alanlarında çalışarak iş hayatına atılmak isteyen gençlerin önünde büyük bir duvar ördü. Yeni hayata geçirilen ehliyet kredisi, tam da bu yüksek maliyetleri tek seferde karşılamakta zorlanan vatandaşlar için can simidi görevi görüyor.

6 AY TAKSİTLİ EHLİYET KREDİSİ NASIL ALINIR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kredi başvurusu yapmak için şube şube gezmenize veya tomarla evrak toplamanıza hiç gerek yok. Sürücü kursuna kayıt olmaya gittiğiniz anda işlemleriniz oturduğunuz yerden hızla tamamlanıyor. Sürücü adayı ya da velisi, kurs merkezinde sadece T.C. kimlik numarasını sisteme girerek başvuru sürecini başlatıyor. Arka planda çalışan finansal algoritmalar, kişinin kredi risk profilini sadece birkaç saniye içinde analiz ediyor. Krediye onay geldiği anda, toplam kurs ücreti anında 6 aylık taksitlere bölünüyor. Bu işlem sayesinde sürücü kursu parasını hesabında peşin ve nakit olarak görürken, vatandaş borcunu ilgili finans kuruluşuna 6 ay boyunca yavaş yavaş ödüyor.

TAKSİTLİ EHLİYET KREDİSİ HANGİ İLLERDE VE KURSLARDA GEÇERLİ?

Temmuz ayı itibarıyla pilot uygulamasını başarıyla bitiren bu yeni kredi modeli, tüm Türkiye'de resmen devreye girdi. Uygulama, hiçbir bölgesel ayrım gözetmeden 81 ilin tamamında geçerliliğini koruyor. Ülke genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin 600 ehliyet kursunun tamamında bu dijital altyapıdan faydalanmak ve kursa yazılmak mümkün.

EHLİYET ALMAK İÇİN KREDİ KARTI LİMİTİ ŞART MI?

Hayır, ehliyet almak için artık yüksek limitli bir kredi kartına sahip olmanız şart değil. Yeni dönemin "şimdi al sonra öde" mantığıyla çalışan sistemi, daralan kredi kartı limitlerine ve nakit paraya ulaşma zorluğuna kesin bir çözüm sunuyor. Ehliyet sahibi olmak lüks olmaktan çıkıp, özellikle taşımacılık sektöründe çalışacaklar için zorunlu bir ön koşul halini aldı. B2B2C odaklı geliştirilen bu yeni nesil dijital kredi modeli, hem sürücü kurslarındaki ekonomik daralmayı ve iş kaybını önlüyor hem de gençlerin iş gücüne katılımını hızlandırarak destekliyor.