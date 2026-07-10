Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan elektrik ve doğalgaz tüketim desteği ödemelerinde sistem değişikliğine gitti. 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olan yeni karara göre, tüm destek ödemeleri artık sadece Halkbank üzerinden gerçekleştirilecek.

Malatya’da elektrik ve doğalgaz yardımı alan vatandaşların, destek ödemelerinde kesinti yaşamaması için abonelik bilgilerini yeni sisteme tanımlatması şart koşuldu. Hak sahiplerinin, hanelerine ait elektrik ve doğalgaz aboneliği bilgilerini acilen [https://eailem.aile.gov.tr/](https://eailem.aile.gov.tr/) adresi (e-Devlet e-Ailem kapısı) üzerinden kaydetmesi veya güncellemesi gerekiyor.

Temmuz dönemi ve sonrasına ait fatura destekleri, yalnızca bu güncellemeyi tamamlayan vatandaşların Halkbank hesaplarına/kartlarına aktarılacak.

ÖDEMELER MALATYA’DA NEREDEN ALINACAK?

Yeni dönemle birlikte Malatya genelindeki hak sahipleri ödemelerini şu kanallardan tahsil edebilecek:

Ailekart ile Halk Bankası şubelerindeki ATM'lerden veya kent genelindeki ortak TAM ATM noktalarından,

e-Devlet Kapısı üzerinden girilen e-Ailem web sitesi ya da mobil uygulaması aracılığıyla dijital olarak.

Yeni sistemle birlikte banka şubelerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla radikal bir güvenlik ve hız adımı atıldı. Yapılan resmi duyuruya göre; faturayı elden ibraz ederek banka gişelerinden nakit ödeme alma dönemi tamamen sona erdi. Fatura destek ödemelerinde kesinlikle gişe kullanımı olmayacak, işlemler yalnızca ATM’ler ve dijital kanallar üzerinden yürütülecek. Malatya'daki hak sahiplerinin mağdur olmamak adına banka gişeleri yerine doğrudan ATM ve e-Devlet kanallarına yönelmesi gerekiyor.