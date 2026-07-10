Malatya Yeşilyurt Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı yatırım ve hizmet seferberliğini aralıksız sürdürüyor. "Hizmet belediyeciliği" vizyonu kapsamında saha çalışmalarına devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kuyulu Mahallesi’ni ziyaret ederek belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları yerinde denetledi.

KUYULU'NUN ALTYAPI VE ÜSTYAPISI YENİLENİYOR

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak mahallede gerçekleştirilen kilit taşı ve kaldırım düzenleme çalışmalarını inceleyen Başkan İlhan Geçit, teknik ekipten faaliyetlerin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı. İncelemeler sırasında mahalle sakinleriyle de yakından ilgilenen Geçit, vatandaşların talep ve önerilerini tek tek dinledi.

Yeşilyurt’un her noktasına eşit ve kaliteli hizmet ulaştırmak için planlı bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Geçit, "Kuyulu Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz kilit taşı ve kaldırım düzenlemeleriyle hem ulaşımı daha güvenli hale getiriyor hem de mahallemize daha modern bir görünüm kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GEÇİT SPOR YAPTI, SAĞLIKLI YAŞAMA DİKKAT ÇEKTİ

Kuyulu Mahallesi’ndeki temasları sırasında yapımı tamamlanarak hizmete sunulan yeni parkı da ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, burada çocukların neşesine ortak oldu. Çocuk oyun grupları, spor alanları ve dinlenme bölümlerinin yer aldığı sosyal alanda çocuklarla sıcak bir sohbet gerçekleştiren Geçit, kendisi de spor aletlerini kullanarak sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti.

Çocuklara düzenli spor yapmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Başkan Geçit, sporun sadece fiziksel gelişime değil, aynı zamanda disiplinli ve sağlıklı bir yaşam alışkanlığı kazanılmasına da önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Çocukların yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Geçit, onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Mahalle sakinleri de bölgelerine kazandırılan yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Yeşilyurt Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

"ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜNDEKİ TEBESSÜM EN BÜYÜK MUTLULUĞUMUZ"

Geleceğin teminatı olan çocukların güvenli ortamlarda büyümesine öncelik verdiklerini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit,"Mahallemize kazandırdığımız yeni parkımız; çocuklarımızın gönüllerince oynayabileceği, gençlerimizin spor yapabileceği ve ailelerimizin keyifle vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanı oldu. İlçemizin hiçbir mahallesini birbirinden ayırmadan hizmet anlayışımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Kuyulu Mahallemiz de hayata geçirdiğimiz yatırımlarla her geçen gün daha modern, daha estetik ve daha yaşanabilir bir kimliğe kavuşuyor. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim en büyük mutluluğumuzdur. Onlara daha güzel, daha yaşanabilir ve daha güvenli bir Yeşilyurt bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz; yapılan yatırımların Kuyulu Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum." yürütülen çalışmalarla ilgili vizyonunu bu sözlerle özetledi.