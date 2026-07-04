Yeşilyurt Kent Konseyi, yaz tatili döneminde anne ve çocukların birlikte vakit geçirmelerine olanak tanıyan yeni bir programı hayata geçiriyor. Aile içi iletişimi desteklemek ve çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan program, ağırlıklı olarak okuma alışkanlığı ve atölye çalışmaları etrafında şekilleniyor.



Yaz dönemi boyunca hafta içi her gün gerçekleştirilmesi planlanan program, okuma etkinliklerinin yanı sıra farklı kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri de barındırıyor. Katılımcılara sunulacak etkinlikler kapsamında; birlikte kitap okuma saatleri ve okuma şenlikleri, Kur'an-ı Kerim eğitimi ve değerler eğitimi atölyeleri, öğretici atölye çalışmaları ile enstrüman kursları düzenlenecek. Aile katılımlı etkinlikler ve yarışmaların da yer alacağı program, yaz boyunca çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle desteklenecek.



BAŞVURU TAKVİMİ VE AÇILIŞ SÜRECİ

Her yaş grubuna hitap eden içeriklerin yer alacağı programa katılmak isteyen aileler için başvuru süreci devam ediyor. Açıklanan takvime göre son başvuru tarihi 7 Temmuz 2026 Salı günü olarak belirlendi.



Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından etkinliklerin açılış töreni, 24 Temmuz 2026 tarihinde Yeşilyurt Kent Konseyi binasında yapılacak. Açılış programında, faaliyetlerin kapsamlı tanıtımı gerçekleştirilecek ve programa katılan çocuklara kitap dağıtımı yapılacak.



GENEL SEKRETER ERCAN'DAN ÇAĞRI

Hazırlanan programın, çocukların akademik ve sosyal gelişimlerini desteklerken ebeveynlerle bağlarını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan, anne ve çocukları etkinliğe davet ederek; yaz tatilini kitap, sanat ve sporla geçirmek isteyen ailelerin başvurularını kabul etmeye devam ettiklerini ifade etti.