Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in Onursal Başkanlığında gerçekleşen çalıştayda; linç kültürü, dijital linç, grup psikolojisi, mağdur psikolojisi, sosyal medya etkileri, etik ve hukuki boyutlar çok yönlü olarak ele alındı. Çalıştay sonunda hazırlanan bilimsel sonuç raporunda ise yalnızca mevcut sorunlar analiz edilmekle kalınmadı; uygulanabilir çözüm önerileri ve politika tavsiyeleri de ortaya konuldu.

Çalıştayın en önemli özelliklerinden biri, güçlü akademik altyapısı ve çok paydaşlı yönetim modeli oldu. Çalıştayın bilimsel içeriği ve sonuç raporu, alanında uzman akademisyenlerden oluşan Bilim Kurulu ile farklı kurum ve disiplinlerden temsilcilerin yer aldığı Danışma Kurulu rehberliğinde hazırlandı.

Doç. Dr. Zeynep Sağır, Doç. Dr. Kerim Uğur, Doç. Dr. Ferhat Toper, Dr. Öğr. Gör. Esra Teke ve Dr. Öğr. Gör. Fatih Öztürk'ten oluşan Bilim ve Danışma Kurulu; çalıştayın konu başlıklarının belirlenmesinden oturum içeriklerinin oluşturulmasına, çalışma masalarından elde edilen değerlendirmelerin analiz edilmesinden sonuç raporunun bilimsel çerçevesinin oluşturulmasına kadar tüm süreçlerde aktif görev üstlendi.

SONUÇ RAPORU ÇARPICI BULGULAR ORTAYA KOYDU

Bilimsel değerlendirmeler sonucunda hazırlanan raporda, linç davranışının bireysel öfkenin ötesinde; grup psikolojisi, empati eksikliği, öfke kontrolü sorunları, anonimlik, toplumsal kutuplaşma ve dijital platformların işleyişiyle yakından ilişkili olduğu vurgulandı.

Raporda; grup içerisinde sorumluluğun dağılmasının bireysel hesap verebilirlik duygusunu zayıflattığı, empati eksikliğinin ve ahlaki uzaklaşmanın saldırgan davranışları normalleştirdiği, dijital anonimliğin linç davranışlarını kolaylaştırdığı, biz ve onlar" anlayışına dayalı ötekileştirmenin toplumsal kutuplaşmayı artırdığı, sosyal medya algoritmalarının linç içeriklerinin görünürlüğünü hızlandırdığı ve toplumsal güven duygusundaki azalmanın kolektif cezalandırma eğilimlerini güçlendirdiği tespit edildi.

Sonuç raporunda ayrıca dijital linç mağdurlarının yalnızlaşma, yoğun kaygı, travma, sosyal çevreden uzaklaşma, aidiyet duygusunda zayıflama ve akademik ile mesleki performans kaybı yaşayabildiği ifade edildi. Özellikle çocuklar ve gençlerin gelişim süreçleri nedeniyle dijital linçten en fazla etkilenen gruplar arasında bulunduğuna dikkat çekildi. Ayrıca dijital içeriklerin kalıcı olması nedeniyle mağduriyetlerin uzun yıllar devam edebildiği vurgulandı.

Sonuç raporunda; empati, dijital vatandaşlık ve medya okuryazarlığı eğitimlerinin yaygınlaştırılması, öğretmenler ve ebeveynlere yönelik bilinçlendirme programlarının artırılması, kamu spotları hazırlanması, dijital hak ihlallerine ilişkin hukuki mekanizmaların güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi önerildi. Ayrıca dijital platformlarda etik ilkelerin güçlendirilmesi ve gençlere yönelik farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı.

Sonuç raporunun; yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları için önemli bir başvuru kaynağı olması hedeflenirken, raporda ortaya konulan önerilerin önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek eğitim, farkındalık ve sosyal sorumluluk projelerine yön vermesi bekleniyor.

Yerel yönetim, üniversite ve kent konseyinin ortak aklıyla geliştirilen bu çalışma; bilimsel veriye dayalı yaklaşımı, güçlü akademik kadrosu ve çözüm odaklı önerileriyle Türkiye'de dijital linç ve toplumsal kutuplaşmayla mücadele konusunda örnek gösterilebilecek önemli bir model olarak değerlendiriliyor.

BAŞKAN GEÇİT: "BİLİMİN REHBERLİĞİNDE TOPLUMSAL ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yerel yönetimlerin yalnızca altyapı ve belediyecilik hizmetleri üreten kurumlar değil, toplumsal sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm geliştiren yapılar olması gerektiğini belirterek

"Dijital dünyanın sunduğu fırsatlar kadar önemli riskleri de bulunuyor. Özellikle sosyal medya üzerinden gelişen linç kültürü, bireylerin ruh sağlığını, toplumsal huzuru ve birlikte yaşama kültürünü olumsuz etkileyen önemli bir sorun hâline gelmiştir. Üniversitemiz ve Kent Konseyimizle gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayın sonuçlarını uygulamaya dönüştürerek çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde saygı, empati ve dijital sorumluluk kültürünü güçlendirmeyi hedefliyoruz"

dedi.

ÇALIŞTAYDA ÖNE ÇIKAN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR VE ELE ALINAN KONULAR ŞUNLAR;

Linç davranışını besleyen başlıca etkenler; sorumluluğun grup içinde dağılması, suçluluk duygusunun azalması, empati yetersizliği, öfke kontrolünde güçlükler, grup normlarına uyma baskısı, bireyselliğin zayıflaması ve anonimlik nedeniyle denetim mekanizmalarının etkisinin azalması olarak değerlendirilmiştir.

Grup dinamiklerinin etkisiyle bireylerin davranışlarının sonuçlarına ilişkin kişisel sorumluluk algısının zayıfladığı, bu durumun ise linç davranışının meşrulaştırılmasına ve sürdürülmesine katkı sağladığı tespit edilmiştir.

Linç davranışının ortaya çıkışında bireysel değerlendirmelerden çok grup etkisinin belirleyici olduğu ve grup içinde hareket eden bireylerin eleştirel düşünme ile öz denetim becerilerinin zayıflayabildiği vurgulanmıştır.

LİNÇ DAVRANIŞINI BESLEYEN PSİKOLOJİK ETKENLER

Linç davranışının ortaya çıkışında öfke yönetimi güçlüklerinin önemli bir risk faktörü olduğu değerlendirilmiştir.

Günlük yaşamda öfke kontrolünde zorlanan bireylerin, toplumsal olaylar ve tetikleyici gelişmeler karşısında daha yoğun ve orantısız tepkiler verme eğiliminde oldukları belirtilmiştir.

Kıskançlık, yetersizlik hissi ve baskılanmış kronik öfke gibi duyguların, linç davranışını destekleyen ve saldırganlığı artıran etkenler arasında yer aldığı vurgulanmıştır.

Empati eksikliğinin, linç davranışının yaygınlaşmasına ve sürdürülmesine zemin hazırlayan temel unsurlardan biri olduğu ifade edilmiştir.

Empati becerisinin zayıflamasıyla birlikte bireylerin, hedef alınan kişiye yönelik zarar verici davranışlar karşısında suçluluk ve pişmanlık duygularını daha az deneyimledikleri değerlendirilmiştir.

Suçluluk duygusunun azalmasının, zamanla linç davranışının olağan ve kabul edilebilir bir tepki biçimi olarak algılanmasına katkı sağladığı belirtilmiştir.

Linç davranışına katılan bireylerin, eylemlerinin yol açtığı vicdani yükü azaltmak amacıyla çeşitli ahlaki uzaklaşma ve meşrulaştırma mekanizmalarına başvurdukları tespit edilmiştir.

Davranışı haklı gösterme, verilen zararın etkilerini küçümseme ve mağduru değersizleştirme eğilimlerinin linç süreçlerinde sıklıkla görülen bilişsel mekanizmalar olduğu değerlendirilmiştir.

Benzer saldırgan tutumların grup içerisinde yaygın biçimde sergilenmesinin, bireylerin kendi davranışlarını toplumsal olarak kabul edilmiş ve meşru olarak algılamalarına yol açtığı vurgulanmıştır.

Grup etkisi ve sorumluluğun yayılması nedeniyle bireysel hesap verebilirlik algısının zayıfladığı, bunun da linç davranışının sürdürülmesini kolaylaştırdığı ifade edilmiştir.

GRUP PSİKOLOJİSİ VE LİNÇ DAVRANIŞI

Grup normlarının bireysel düşünce ve ahlaki muhakemenin önüne geçmesinin, bireylerin öz denetim mekanizmalarını zayıflattığı değerlendirilmiştir.

Kolektif hareket etme eğiliminin artmasıyla birlikte bireysel sorumluluk algısının azaldığı ve davranışların sonuçlarına ilişkin hesap verebilirlik duygusunun zayıfladığı belirtilmiştir.

Grup içerisinde kabul gören normların etkisiyle, normal koşullarda kabul edilmeyecek saldırgan davranışların meşrulaşabildiği ve olağanlaştırılabildiği ifade edilmiştir.

Anonimliğin bireylerde denetlenmezlik ve cezasızlık algısını güçlendirdiği, bunun da saldırgan davranışları teşvik eden önemli bir unsur olduğu vurgulanmıştır.

Kimliğin gizlenebildiği ortamlarda suçluluk, pişmanlık ve vicdani muhakeme mekanizmalarının zayıflayabildiği değerlendirilmiştir.

Özellikle dijital ortamlarda anonimlik ve sorumluluğun dağılması etkisiyle linç davranışlarının daha kolay yaygınlaşabildiği belirtilmiştir.

Bireylerin aidiyet ihtiyacı, dışlanma korkusu ve grup tarafından kabul görme isteğinin uyma davranışını güçlendirdiği ifade edilmiştir.

Grup baskısının etkisiyle bireylerin kendi değerlendirmelerine duydukları güvenin azalabildiği ve çoğunluğun tutumlarını benimsemeye daha yatkın hâle gelebildikleri vurgulanmıştır.

Kültürel faktörlerin uyma davranışının düzeyini etkileyebileceği ve topluluk odaklı yapılarda grup normlarının bireysel kararlar üzerinde daha belirleyici olabildiği değerlendirilmiştir.

“Biz ve onlar” ayrımına dayalı ötekileştirme süreçlerinin, hedef gösterilen kişi veya gruplara yönelik olumsuz tutumları güçlendirdiği belirtilmiştir.

Azınlıkta kalan veya farklı görüşlere sahip bireylerin, dışlanma ve hedef alınma kaygısıyla görüşlerini ifade etmekten kaçınabildikleri tespit edilmiştir.

Ötekileştirilen kişi ve gruplara yönelik empati düzeyinin azalmasının, saldırgan davranışların meşrulaştırılmasına katkı sağladığı ifade edilmiştir.

Otorite veya lider konumundaki kişilerin söylem ve davranışlarının, kitlelerin tutum ve davranışları üzerinde belirleyici etki oluşturabildiği vurgulanmıştır.

Meşru ve güvenilir olarak algılanan otorite figürlerinin yönlendirmelerinin, bireylerin normal koşullarda sergilemeyecekleri davranışlara yönelmelerine neden olabileceği değerlendirilmiştir.

Belirsizlik dönemlerinde bireylerin otorite figürlerinin yönlendirmelerine daha fazla uyum gösterme eğiliminde oldukları belirtilmiştir.

Linç süreçlerinde hedef seçiminin çoğu zaman savunmasız, yalnızlaştırılmış veya grup içerisinde daha düşük statüye sahip bireyler üzerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir.

SOSYAL MEDYA VE LİNÇ KÜLTÜRÜ

Meşru eleştiri ve demokratik tepki ile linç davranışı arasındaki sınırların dijital ortamlarda giderek belirsizleştiği, belirli bir davranışa yönelik eleştirilerin zamanla bireyin kimliğini, sosyal çevresini ve yaşam alanlarını hedef alan saldırılara dönüşebildiği belirtilmiştir.

Dijital ortamlarda anonimlik, fiziksel mesafe ve doğrudan yüzleşme zorunluluğunun bulunmamasının, linç davranışlarının ortaya çıkmasını ve yayılmasını kolaylaştırdığı değerlendirilmiştir.

Toplumsal olaylar karşısında adaletin sağlanmasına yönelik beklentilerin, sosyal medya platformlarının kamuoyu oluşturma ve hak arama amacıyla daha yoğun kullanılmasına katkı sağlayabildiği değerlendirilmiştir.

Toplumsal güven düzeyindeki azalmanın, bireyler arası kuşkuyu, öfkeyi ve kolektif cezalandırma eğilimlerini artırarak linç kültürünü beslediği belirtilmiştir.

Ekonomik zorluklar, yoksullaşma ve sosyal ilişkilerde yaşanan aşınmanın toplumsal dayanışmayı zayıflattığı, bunun da dijital ortamlardaki tahammülsüzlük ve çatışma eğilimlerini artırabildiği değerlendirilmiştir.

Geleneksel medya kuruluşlarına duyulan güvenin azalmasıyla birlikte sosyal medyanın haber alma, görünürlük sağlama ve hak arama süreçlerinde daha merkezi bir konuma geldiği ifade edilmiştir.

Sosyal medyanın görünür olmayan mağduriyetlerin gündeme taşınmasına katkı sağlamakla birlikte, doğrulanmamış bilgi, dezenformasyon ve yanlış yönlendirmelerin yayılmasına da zemin hazırlayabildiği vurgulanmıştır.

Kriz ve hassasiyet içeren süreçlerde resmî kurumlar tarafından yapılan zamanında ve şeffaf bilgilendirmenin, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve toplumsal güvenin korunması açısından önemli olduğu ifade edilmiştir.

Sosyal medyanın hak arama, örgütlenme ve farkındalık oluşturma açısından önemli fırsatlar sunarken; kişilik haklarının ihlali, özel hayatın hedef alınması ve toplumsal kutuplaşmanın derinleşmesi gibi riskleri de beraberinde getirdiği değerlendirilmiştir.

Rol model olarak öne çıkan kişi ve medya içeriklerinin toplumsal değerler ve davranış kalıpları üzerinde etkili olduğu, etik dışı davranışların, şiddetin ve kolay yoldan başarı elde etme anlayışının normalleştirilmesinin özellikle gençler üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceği ifade edilmiştir.

Linç kültürünün yalnızca bireysel tutum ve davranışlarla açıklanamayacağı; adalet sistemi, ekonomik koşullar, medya ekosistemi, eğitim politikaları, kültürel dinamikler ve kurumsal güven düzeyiyle doğrudan ilişkili yapısal bir sorun olduğu vurgulanmıştır.

Linç kültürüyle mücadelede yalnızca bireysel farkındalık çalışmaları veya sosyal medya düzenlemelerinin yeterli olmayacağı; hukuki, eğitimsel, kültürel ve kurumsal boyutları kapsayan bütüncül politikaların geliştirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

LİNÇİN HEDEFİ: MAĞDUR PSİKOLOJİSİ

Damgalama süreçlerinin bazı durumlarda linç davranışlarına zemin hazırlayabildiği değerlendirilmiştir.

Dijital ortamlarda içeriklerin kalıcı olması nedeniyle mağduriyetin etkilerinin uzun süre devam edebildiği belirtilmiştir.

Linç davranışına maruz kalan bireylerde yalnızlaşma, aidiyet duygusunda zayıflama ve sosyal çevreden uzaklaşma eğilimlerinin görülebildiği ifade edilmiştir.

Mağdurlarda yoğun stres, kaygı, olayın tekrar tekrar zihinde canlanması ve çevresel tehditlere karşı aşırı hassasiyet gibi psikolojik etkilerin ortaya çıkabildiği belirtilmiştir.

Travmatik etkilerin uzun sürmesi durumunda bireylerin günlük işlevselliği, akademik yaşamı ve mesleki performanslarının olumsuz etkilenebildiği değerlendirilmiştir.

Sosyal destek eksikliği ve yoğun psikolojik yükün, ruh sağlığı sorunları açısından risk oluşturabileceği vurgulanmıştır.

Toplumsal kutuplaşma, ötekileştirme ve grup aidiyetlerinin, bireylerin hedef hâline gelme riskini artırabildiği ifade edilmiştir.

Empati, dijital vatandaşlık ve medya okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesinin önleyici bir işlev görebileceği değerlendirilmiştir.

Dijital platformların yapısı ve algoritmik süreçlerin, linç davranışlarının yayılmasını ve görünürlüğünü artırabildiği vurgulanmıştır.

Ergenler ve gençlerin, gelişim süreçleri nedeniyle dijital linçten daha fazla etkilenebilen gruplar arasında yer aldığı belirtilmiştir.

ÖNLEME, MÜDAHALE VE ETİK

Linç kültürünün önlenmesinde erken yaşlardan itibaren yürütülecek eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının önemli olduğu vurgulanmıştır.

Konunun eğitim müfredatlarında yaş gruplarına uygun içeriklerle ele alınmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Kamu spotları, sosyal medya kampanyaları ve yaygın eğitim faaliyetleri aracılığıyla toplumsal farkındalığın artırılması önerilmiştir.

Öğretmenler, ebeveynler ve kurum yöneticilerine yönelik eğitim programlarının yaygınlaştırılmasının çarpan etkisi oluşturabileceği belirtilmiştir.

Bireylerin bilgiye erişim, kaynak doğrulama ve içerik değerlendirme becerilerinin geliştirilmesinin önem taşıdığı ifade edilmiştir.

Dijital ayak izi ve çevrimiçi davranışların uzun vadeli etkilerine ilişkin farkındalığın artırılması gerektiği vurgulanmıştır.

Sosyal medya algoritmalarının bilgi akışı ve kullanıcı davranışları üzerindeki etkilerine yönelik toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi önerilmiştir.

Dijital ortamlarda ortaya çıkan yeni risk alanlarına yönelik mevzuatın güncel ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilmesinin önemli olduğu belirtilmiştir.

Hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla koruyucu ve caydırıcı hukuki mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Sınır aşan dijital ihlaller karşısında ulusal ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Linç mağdurlarına yönelik hızlı ve erişilebilir hukuki destek mekanizmalarının güçlendirilmesi önerilmiştir.

Dijital ortamda güven ve saygı kültürünün güçlendirilmesinde etik ilkelerin önemli bir rol oynadığı vurgulanmıştır.

Bireylerde empati, haklara saygı, dürüstlük ve öz denetim becerilerinin geliştirilmesinin önleyici bir işlev görebileceği belirtilmiştir.

Kurumlar, medya kuruluşları ve dijital platformlar için etik ilke ve standartların geliştirilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmiştir.

Dijital platformların ve algoritmik sistemlerin toplumsal fayda, şeffaflık ve kullanıcı haklarını gözeten bir yaklaşımla tasarlanmasının önem taşıdığı ifade edilmiştir.