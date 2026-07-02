Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen grup kura çekiminin ardından, 2026-2027 sezonunda TFF 3. Lig'de boy gösterecek olan Malatya Yeşilyurtspor'un rotası belli oldu. Yapılan kura çekimi sonucunda temsilcimiz, zorlu ekiplerin yer aldığı 3. Grup'a düştü.

TFF 3. LİG 3. GRUP'TA ŞEHİR DERBİSİ RÜZGARI ESECEK

Yeni sezonda birbirinden iddialı 17 takımla yeşil sahada kozlarını paylaşacak olan Malatya Yeşilyurtspor'un grubunda futbolseverleri en çok heyecanlandıran detay ise bölgesel rekabet oldu. Çekilen kura sonucunda şehrin diğer önemli temsilcisi Yeni Malatyaspor da aynı grupta yer aldı. Malatya futbolseverleri, şimdiden Yeşilyurtspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak ve nefesleri kesecek olan tarihi şehir derbilerini heyecanla beklemeye başladı.

KAMP ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR

Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Yeşilyurtspor, TFF'nin kura çekiminin ardından stratejisini belirledi. Belirlenen kamp programı doğrultusunda çalışmalarına hız veren yeşil-beyazlı ekipte, teknik heyet ve yönetim, güçlü rakiplerin yer aldığı bu zorlu grupta başarılı bir sezon geçirip play-off ve şampiyonluk hedefine ulaşmak için mesaisini sürdürüyor.

İŞTE MALATYA YEŞİLYURTSPOR'UN 3. LİG'DEKİ RAKİPLERİ

Bölgesel ve tarihi rekabetlerin yaşanacağı TFF 3. Lig 3. Grup'ta Malatya Yeşilyurtspor'un karşılaşacağı 17 rakibi şu şekilde sıralandı:Yeni Malatyaspor, Kırıkkale FK, Yozgat Belediyespor, Kırşehir FSK, Karaman FK, Erciyes 38 FK, Niğde Belediyespor, Adanaspor, Y.S. Adaletgücü, Osmaniyespor FK, Silifke Belediyespor, Yeni Mersin İdmanyurdu, Diyarbekir Spor, Mazıdağı Fosfatspor, Karaköprü Belediyespor, Ağrı 1970 Spor Kulübü ve Bitlis 1916 Spor.