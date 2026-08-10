TFF’nin 7 Ağustos 2026 tarihinde ilan ettiği kararların ardından açıklama yapan Malatya ASKF, özellikle filiz ve vize lisans işlemlerinde uygulanan fiyat artışlarına sert tepki gösterdi.

Geçmiş sezonlarda filiz ve vize işlemlerinden ücret alınmadığı, 2023-2024 sezonunda 20 TL uygulandığı ve 2024-2025 sezonunda tekrar ücretsiz yapıldığı hatırlatılan açıklamada çarpıcı rakamlara yer verildi. 2025-2026 sezonunda 150 TL olan filiz ve vize lisans bedelinin, 2026-2027 sezonunda 500 TL’ye çıkarıldığı bildirildi. TÜİK’in temmuz ayı yıllık enflasyon oranının yüzde 31,75 olduğu bir ortamda yapılan yüzde 234'lük bu dev zammın kabul edilemez olduğu belirtildi.

Kulüp Başına Lisans Maliyeti 75 Bin TL’yi Buluyor

Ortalama 3-4 kategoride mücadele eden bir amatör kulübün sezon boyunca 100 ila 150 arasında filiz ve vize lisans işlemi gerçekleştirdiği ifade edildi. Sadece lisans masraflarının kulüplerin cebinden yaklaşık 75 bin TL çıkaracağına dikkat çeken MASKF; artan deplasman, ulaşım, tesis ve ekipman maliyetleriyle birlikte kulüplerin sürdürülemez bir ekonomik tabloyla karşı karşıya kaldığını altını çizdi.

Federasyon, filiz ve vize işlemlerinden önceki sezonlarda olduğu gibi hiçbir ücret alınmaması gerektiği çağrısını yeniledi.

“Amatör Futbol Sosyal Sorumluluk Projesidir”

Amatör futbolun sadece sportif bir yarışma olmadığını, mahalle, köy ve ilçe takımlarının gençler ve çocuklar için güvenli alanlar sunduğunu vurgulayan MASKF, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amatör kulüpler zayıflarsa, mahalle ve semt kültürü de zayıflar. Mahalle, köy ve ilçe takımlarının yok olması, çocuklarımızın sığınabileceği güvenli limanların azalması anlamına gelir."

TFF’nin amatör futbolu yaygınlaştırma görevi olduğunu hatırlatan federasyon, mevcut kararların kulüpleri çıkmaza soktuğunu dile getirdi.

Kulüp Tescilleri 1,5 Yıldır Durdurulmuş Durumda

Açıklamada idari aksaklıklara da dikkat çekilerek, yaklaşık bir buçuk yıldır kulüp tescillerinin yapılmadığı ifade edildi. Özellikle Anadolu’da yeni kulüplerin kurulmasının teşvik edilmesi gerektiği, kulüp sayısı az olan illerde önün açılması istenildiği kaydedildi.

Bunun yanı sıra Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve alt yaş grupları Türkiye şampiyonalarında katılım şartlarının adil hale getirilmesi, geçmişte sağlanan maddi desteklerin yeniden verilmesi ve teminat ile katılım ücretlerinin makul seviyeye çekilmesi talep edildi.

Son Uyarı Bütün Amatör Ligler Başlamayabilir!

Açıklamanın en kritik bölümünde ise lige katılmama resti çekildi. Filiz ve vize lisans ücretlerinin kaldırılmaması, kulüp lisans bedellerinin çekilmemesi ve 1. ile 2. Amatör Küme’deki yaş sınırlaması uygulamalarının düzeltilmemesi halinde bu sezon tüm amatör liglerin başlamama riski taşıdığı ilan edildi.

"Amatör futbol olmazsa ne profesyonel futbol olur ne de her kategoride milli takım olur."

Malatya ASKF, TFF yetkililerini; Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) ve ASKF’lerin taleplerini dikkate almaya ve alınan kararları ortak akıl çerçevesinde yeniden değerlendirmeye davet etti.