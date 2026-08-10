Toplantının açılışında milletvekillerine, belediye başkanlarına, teşkilat mensuplarına ve basın mensuplarına teşekkür eden AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, 14 Ağustos’ta Ankara Genel Merkez’de gerçekleştirilecek büyük kutlamalar öncesinde İl Danışma Meclisi olarak bir araya geldiklerini belirtti.

“AK Parti Sadece Bir Siyasi Parti Değil, Bir Millet Harekettir”

14 Ağustos 2001 tarihinin Türkiye’nin kaderinde yeni bir milat olduğunu vurgulayan Ali Bakan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bundan tam 25 yıl önce, ‘Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diyerek yola çıktık. Siyasi istikrarsızlığın, ekonomik krizlerin ve vesayetin ülkemizin üzerine gölge düşürdüğü bir dönemde kurulan AK Parti, yalnızca bir siyasi parti değil; aziz milletimizin değişim iradesinin, demokrasi talebinin ve güçlü Türkiye idealinin adı olmuştur. Milletimiz, kuruluşumuzdan sadece 15 ay sonra bizi tek başımıza iktidara taşıyarak büyük yürüyüşün önünü açmıştır.”

"Vesayeti Yıktık, Demokrasiyi Güçlendirdik"

Çeyrek asırlık süreçte kapatma davalarından e-muhtıraya, Gezi olaylarından 15 Temmuz hain darbe girişimine ve 6 Şubat depremlerine kadar pek çok zorlu sınavı geride bıraktıklarını ifade eden Bakan, vesayetin siyaset üzerindeki gölgesini tamamen kaldırdıklarını belirtti.

Başörtüsü yasaklarının kaldırılmasından katsayı adaletsizliğinin giderilmesine kadar toplumsal barışı sağlayan adımlara değinen Bakan, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni 86 yıl sonra yeniden ibadete açarak milletimizin on yıllardır yüreğinde taşıdığı büyük bir hasreti sona erdirdik. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla sosyal devlet imkanlarını toplumumuzun tüm kesimlerine ulaştırdık" dedi.

“Dev Projelerle Türkiye’ye Çağ Atlattık”

Sağlıktan ulaşıma, savunma sanayiinden enerjiye kadar Türkiye’ye kazandırılan mega projeleri hatırlatan İl Başkanı Bakan; Şehir Hastanelerinden TOKİ konutlarına, Marmaray’dan Çanakkale Köprüsü’ne, TOGG’dan uzay misyonlarına ve Türksat 6A’ya kadar atılan dev adımları anlattı.

Özellikle savunma sanayiindeki yerlileşme hamlesine dikkat çeken Bakan; İHA, SİHA, KAAN, KIZILELMA, TCG Anadolu ve Altay Tankı gibi projelerle Türkiye’nin dünyada söz sahibi, savunma teknolojisi talep edilen bir ülke konumuna geldiğini, Karadeniz gazı ve Gabar petrolü ile de yeraltı kaynaklarının doğrudan milletin hizmetine sunulduğunu vurguladı.

“Masada ve Sahada Güçlü Bir Türkiye Var”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin dış politikada bağımsız, masada ve sahada yön veren aktör haline geldiğini ifade eden Bakan, şöyle devam etti:

“Türkiye artık dış politikada kendi kararlarını kendi alan, bölgesindeki gelişmelere yön veren, uluslararası uyuşmazlıklarda görüşüne başvurulan ve ara buluculuğu aranan lider bir ülke konumundadır. Küresel sistemde adaleti ve hakkı savunan duruşumuzla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu hayata geçiriyoruz. Bizlere düşen görev, bu kutlu davada Sayın Cumhurbaşkanımıza layık birer yol arkadaşı olmaktır.”

“2028 Seçimlerinde Malatya Yine Rekor Kıracak”

Konuşmasının sonunda teşkilat mensuplarına samimiyet ve dava şuuruyla çalışma çağrısında bulunan Ali Bakan, 2028 seçimlerine işaret ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Geçmişten bugüne bu davaya emek vermiş, alın teri dökmüş tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor; ahirete irtihal etmiş kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İlk günkü aşk ve heyecanla durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. 2028 seçimlerinde Malatya olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında yine dimdik duracak, Türkiye Yüzyılı’nın en güçlü kalesi olmaya devam edeceğiz.”

Açıklamanın ardından basına kapalı olarak devam eden İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda teşkilat çalışmaları ve yerel gündem maddeleri görüşüldü.