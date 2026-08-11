Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 33335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme; Kıyı Kanunu, Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve onaylı imar planı hükümlerine uygun olan kıyı alanlarını kapsıyor.

Bakanlık Birimlerine Doğrudan Yetki

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte, Bakanlıkça uygun görülen kıyı ve sahil şeritlerinde bakım, onarım, güvenlik ve temizlik gibi işlemlerin yalnızca belediyeler ve mahalli idare birlikleri tarafından değil, Bakanlığın ilgili birimleri tarafından da gerçekleştirilebilmesinin önü açıldı.

Buna göre Bakanlığın merkez teşkilatına, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne bağlı ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara ve bunların iştiraklerine, belirlenen kıyı alanlarının düzenlenecek protokoller kapsamında kiraya verilmesi de mümkün hale getirildi.

Belediyelerle Protokol Yapılamayan Alanlara Hızlı Müdahale

Uygulamayla kamu kurumları arasındaki koordinasyonun artırılması ve özellikle belediyelerle protokol oluşturulamayan bölgelerde ortaya çıkabilecek sorunlara daha hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Belediyelerle protokol düzenlenemeyen kıyı alanlarında meydana gelebilecek işgallerin ve çevresel tahribatların önlenmesi için Bakanlık birimleri devreye girebilecek.

Duş, Gölgelik ve Soyunma Kabini İhtiyaçları Karşılanacak

Düzenleme; masa, sandalye, ticari ünite, duş ve kabin gibi uygulamaların kıyının doğal yapısını bozmayacak ve kamu kullanımını engellemeyecek şekilde düzenlenmesini hedefliyor.

Bakanlık gözetiminde yürütülecek çalışmalar kapsamında plajlarda bulunması zorunlu ticari ünitelerin yanı sıra duş, gölgelik, soyunma kabini ve seyyar tuvalet gibi temel ihtiyaçların karşılanabilmesine imkan sağlanacak.

Yaz Turizminin Yoğun Olduğu Bölgeler İçin Kritik Adım

Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya gibi kıyı turizminin yoğun olduğu illerde yaz sezonunda yaşanan nüfus yoğunluğu dikkate alınarak, belediyelerin yeterli imkan sağlayamadığı veya protokol oluşturulamayan alanlarda kamu hizmetlerinin devamlılığı güvence altına alınacak.

Söz konusu uygulamalarda koruma-kullanma dengesi gözetilerek kalıcı veya mevzuata aykırı yapılaşmanın önüne geçilmesi, doğal yapının korunması ve kıyıların vatandaşların kullanımına açık tutulması hedefleniyor.