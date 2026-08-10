100. Yıl Kent Parkı etkinlik alanında gerçekleşen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz konserde adeta adım atacak yer kalmadı. On binlerce Malatyalının akın ettiği gecede Kıraç, yılların eskitemediği efsaneleşmiş şarkılarını müzikseverlerle birlikte söyledi.

Şehrin Hafızasına Kazınan Unutulmaz Bir Festival Gecesi

Anadolu kayısısının başkenti Malatya'da festival coşkusu tüm hızıyla sürerken Kıraç'ın güçlü performansı ve parkı dolduran kalabalığın tek bir ağızdan eşlik ettiği nostaljik eserler kentte uzun süre hafızalardan silinmeyecek özel bir festival gecesine imza attı.

Kültür ve sanat etkinliklerinin durmaksızın devam edeceği Kültür Yolu Festivali 16 Ağustos'a kadar farklı programlarla Malatyalıları ağırlamayı sürdürecek.