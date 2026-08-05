MasterChef Türkiye'nin sevilen şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı tüm Türkiye'yi derinden sarsarken, kabri başından gelen son görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Acılı babanın, evladının mezarı başında yaşadığı o çaresiz anlar izleyenleri gözyaşlarına boğarken, herkes bu yürek yakan olayın detaylarını internette araştırıyor. MasterChef Eren'in mezarındaki o anlar, Eren Kaşıkçı'nın babası kim, mezarına hangi çiçekler dikildi gibi en çok aranan sorguların işte tüm merak edilen yanıtları...

Özellikle sosyal medyada hızla yayılan ve herkesi duygulandıran o videoda, bir babanın hayattaki en zor sınavına şahitlik ettik. Kullanıcılar arama motorlarında Eren Kaşıkçı neden gündem oldu, mezarı başında neler yaşandı, yakın arkadaşı Murat Pala kabrine ne ekti gibi kelimeleri üst sıralara taşıdı.

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI'NIN MEZARINA HANGİ ÇİÇEKLER DİKİLDİ?

Genç yetenek Eren Kaşıkçı'yı kaybetmenin hüznü sürerken, yakın dostu Murat Pala son derece vefalı bir davranışa imza attı. Başarılı şefin hayattayken en çok sevdiği çiçekler olan gül ve begonyaları özenle onun toprağına ekti. Murat Pala, bu duygu yüklü anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ancak asıl yürekleri yakan olay tam da bu çiçeklerin dikildiği esnada gerçekleşti ve izleyen herkesin boğazı düğümlendi.

EREN KAŞIKÇI'NIN BABASININ YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜSÜNDE NELER VAR?

Murat Pala kabristanda çiçekleri diktiği sırada oraya gelen acılı baba, evladının toprağına kapanarak uzun uzun dua etti. Ardından oğlunun en sevdiği o çiçekleri, gül ve begonyaları kendi elleriyle tek tek suladı. Bir babanın evladına karşı yapabileceği en acı ve en ağır görevlerden biri olan bu anlar, izleyen herkesi derinden yaraladı. Videoyu izleyen binlerce kişi gözyaşlarına hakim olamazken, sosyal medyada paylaşılan görüntünün altına başsağlığı ve sabır mesajları yağdı.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU EREN KAŞIKÇI NEDEN ÇOK ARANIYOR?

2021 yılında katıldığı zorlu yemek yarışmasında gösterdiği üstün performans, mütevazı tavırları ve efsanevi tabaklarıyla tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Eren Kaşıkçı, ölümüyle geride büyük bir boşluk bıraktı. Sadece mutfaktaki yeteneğiyle değil, insanlığıyla da sevilen genç şefin vefat haberi günlerdir sosyal medyanın ve haber sitelerinin manşetlerinden inmiyor. Özellikle mezarı başından gelen o son görüntüler, onun ne kadar sevildiğini ve ardında ne kadar büyük bir hasret bıraktığını bir kez daha gözler önüne serdi. Sevenleri, Eren Şef'i dualarla anmaya devam ediyor.