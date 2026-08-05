Battalgazi Belediye Meclisi’nde mevcuttaki içkili alan bölgesinin kaldırılmasına ilişkin alınan karar, siyaset kurumunda takdirle karşılandı. Konuya ilişkin yazılı bir değerlendirme yapan Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Av. Hamza Paşahan, milletin hayrına olan her doğru adımın yanında duracaklarını belirterek, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve karara imza atan meclis üyelerine teşekkürlerini iletti.

"Aile Yapısını ve Şehir Planlamasını Gözeten Bir Adım"

Alınan kararın toplumsal doku ve ilçe geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Av. Hamza Paşahan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Battalgazi Belediye Meclisi’nde mevcut içkili alan bölgesinin kaldırılmasına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Toplumumuzun değerlerini, aile yapısını ve şehir planlamasını gözeten bu kararın alınmasında emeği geçen başta Battalgazi Belediye Başkanı Sayın Bayram Taşkın olmak üzere tüm meclis üyelerine teşekkür ediyoruz."

"Doğruya 'Doğru', Yanlışa 'Yanlış' Demeye Devam Edeceğiz"

Siyaset anlayışlarının yapıcı muhalefet esasına dayandığını ve kararın arkasında duracaklarını belirten Paşahan, milletin ve şehrin menfaatini her şeyin üstünde tuttuklarını kaydetti:

"Saadet Partisi olarak, kimden gelirse gelsin milletimizin hayrına olan her doğru adımın yanında olmaya devam edeceğiz. Yapıcı muhalefet anlayışımızın gereği olarak doğruya 'doğru', yanlışa ise çözüm önerileriyle birlikte 'yanlış' demeyi sürdüreceğiz. Malatya’nın ve Battalgazi’nin geleceğine katkı sağlayacak her çalışmayı desteklemeye, vatandaşlarımızın menfaatini önceleyen her hizmetin takipçisi olmaya devam edeceğiz."