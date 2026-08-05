Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) beklenen terfi kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 5 Ağustos 2026 tarihli karara göre Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görev yapan çok sayıda personel bir üst rütbeye yükseltildi. Yayımlanan terfi ve atama listelerindeki tüm rütbe değişikliklerinin 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Kuvvet Komutanlıklarında Terfi Düzeyleri ve Rütbe Dağılımları

Resmi Gazete’de yer alan kararlar doğrultusunda üç ana kuvvet komutanlığındaki rütbe yükselmeleri şu şekilde gerçekleşti:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 2 tümgeneral korgeneralliğe, 14 tuğgeneral tümgeneralliğe yükselirken çok sayıda albay tuğgeneral rütbesine terfi ettirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 2 tümamiral koramiralliğe, 4 tuğamiral tümamiralliğe terfi etti. Çok sayıda deniz kurmay albay ve albay ise tuğamiral rütbesine getirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı: 1 korgeneral orgeneralliğe, 1 tümgeneral korgeneralliğe, 1 tuğgeneral tümgeneralliğe yükseldi. Çok sayıda hava pilot kurmay albay ve albay tuğgeneral rütbesine atandı.