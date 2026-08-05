Malatya genelinde sezonun sonuna gelinirken Darende’nin yüksek kesimlerinde yer alan Ağılbaşı, Yukarı Ulupınar, Gökçeören ve Bağlarbaşı mahallelerinde üreticilerin yoğun mesaisi sürüyor. Arazi ve rakım farkı nedeniyle geç olgunlaşan ürünler için çiftçiler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bahçelerin yolunu tutuyor.



Bahçeden İslim Dama Uzanan Zorlu Mesai

Yukarı Ulupınar Mahallesi’nde günün erken saatlerinde bahçeye giren üreticiler, ilk olarak sallama makineleriyle ağaçlardaki kayısıları döküyor. Yüksek dallarda kalan meyveler ise sırık yardımıyla düşürülüyor. Brandalar üzerine dökülen kayısılar özenle toplandıktan sonra kasalanıyor.



Kasalanan ürünler traktörlerle islim damlarına taşınarak kükürtleme işleminden geçiriliyor. Belirli bir süre kükürt buharında bekletilen kayısılar, ardından kuruması için sergi alanlarına götürülerek naylonların üzerine seriliyor.



Çekirdek Çıkarma ve Son Kurutma

Güneş altında belirli bir kuruluğa ulaşan kayısılar toplanarak kasalara alınıyor ve çekirdek çıkarma (patik) işleminden geçiriliyor. Çekirdeğinden ayrılan ürünler, tam kurumayı sağlamak amacıyla temiz bezlerin üzerine yeniden seriliyor. Kuruma süreci tamamlanan sarı mışmışlar, satışa ve muhafazaya hazır hâlde kasalanıyor.

Alan Yetersiz Olunca Kaldırımlar Sergi Alanı Oldu

Yukarı Ulupınar Mahallesi’nin engebeli arazi yapısı ve düzlük alanların yetersizliği, üreticileri farklı çözümler bulmaya yöneltiyor. Mahalle sakinleri, yıllardır sürdürdükleri gelenekle kayısılarını kaldırımlar üzerinde kurumaya bırakıyor.



Mevcut alanları en verimli şekilde değerlendiren üreticilerin kaldırımlara serdiği sarı kayısılar, bölgeyi dışarıdan ziyarete gelenler için de görsel bir şölen sunuyor.