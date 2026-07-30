Vali Seddar Yavuz, ilçe ziyaretleri kapsamında Darende ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemede bulunarak kamu yatırımlarını yerinde değerlendirdi, vatandaşlarla bir araya geldi ve devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Programa Vali Yavuz’un yanı sıra, Vali Yardımcısı Osman Kural, Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı V. Alb. Ahmet Erekici, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

“Dünyanın En Büyük Yeniden İnşa Çalışması Yürütülüyor”

Program kapsamında ilk olarak Darende Belediyesi Kültür Merkezi'nde mahalle muhtarlarıyla toplantı gerçekleştiren Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, “Bugün Darende'mizde sizlerle bir araya gelerek ilçemizin ihtiyaçlarını, taleplerini ve devam eden çalışmaları istişare etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Vatandaşlarımızla doğrudan iletişim kurmayı, sorunları ortak akıl ve istişare anlayışıyla çözmeyi önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da dünyanın en büyük yeniden inşa ve ihya çalışmalarından biri yürütülmektedir. Deprem konutlarımızın teslimleri devam ederken, şehir merkezimiz ve ilçelerimiz her geçen gün yeniden ayağa kalkmaktadır. Darende'mizde de özellikle deprem konutlarının teslim sürecinin hızlanmasını ve vatandaşlarımızın güvenli yuvalarına bir an önce kavuşmasını arzu ediyoruz. Devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek; el birliğiyle Darende'mizi ve Malatya'mızı daha güçlü yarınlara taşıyacağız” diye konuştu.

Yusuf Paşa Bedesteni'nde Esnaf Buluşması ve Kurum Ziyaretleri

Muhtarlarla gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren Vali Yavuz, esnafla bir araya gelerek hayırlı işler temennisinde bulunarak, talep ve önerilerini dinledikten sonra devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ardından Vali Yavuz, Darende Hükümet Konağı’nı ziyaret ederek Kaymakam Ömer Sirkeci'den ilçede yürütülen çalışmalar ile devam eden kamu hizmetleri hakkında bilgi aldıktan sonra, akabinde Darende Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Alican Bozkurt'tan belediyenin yürüttüğü çalışmalar, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Merkez Çarşı, Öğretmenevi ve Kütüphane İnşaatlarına Sıkı Takip

İlçede yapımı devam eden kamu yatırımlarını da yerinde inceleyen Vali Yavuz; Darende Merkez Çarşı Projesi, Öğretmenevi ve Kütüphane inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında yüklenici firma yetkilileri ve ilgili kurum temsilcilerinden bilgi aldı. Yatırımların planlanan takvim doğrultusunda en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının önemine dikkat çekerek, sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti.

Mahalle Mahalle Hafif Çelik Konut İncelemesi ve TOKİ Sakinlerine Ziyaret

Programın devamında Ağılyazı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 13 adet hafif çelik deprem konutu ile Ayvalı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 61 adet hafif çelik deprem konutunda incelemelerde bulunarak yürütülen son çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından Hacıderviş Mahallesi 4. Etap TOKİ konutlarında yeni yuvalarına yerleşen Ahmet ve Taliha Eren çiftini ziyaret ederek aileye hayırlı olsun dileklerini iletti.

Şehit Ailesine Vefa ve Kırsal Mahallelerdeki Konut Taramaları

Akabinde Çukurkaya Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 15 adet hafif çelik deprem konutu ile Beybağı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 45 adet hafif çelik deprem konutunda incelemelerde bulundu. Programa, şehidimiz Piyade Er Barış Bugan'ın bizlere emaneti olan kıymetli ailesini ziyaret ederek devam etti. Sonrasında Nadir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 22 adet hafif çelik deprem konutunda incelemelerde bulunan Vali Yavuz, yürütülen son çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Irmaklı ve Yenice Mahallelerinde Teslim Edilen Yuvalara Misafir Oldu

Akabinde Nadir Mahallesi'nde 22 adet ve Irmaklı Mahallesi'nde vatandaşlarımıza teslim edilen 45 adet hafif çelik deprem konutunda incelemelerde bulunan Vali Yavuz, Irmaklı Mahallesi'nde yeni deprem konutuna yerleşen Ahmet Büyük ve kıymetli ailesine misafir olarak hayırlı olsun dileklerini ilettikten sonra Vali Yavuz, Yenice Mahallesi’nde Yapımı Tamamlanan 91 adet betonarme deprem konutunda incelemelerde bulundu.

Kamu kurumlarının koordinasyon içerisinde vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Vali Yavuz, ilçedeki programını tamamladı.