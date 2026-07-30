Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yasalaşan torba kanun, motorlu taşıt alımlarındaki vergilendirme sistemini değiştirdi. Otomotiv pazarını doğrudan etkileyen düzenlemeyle birlikte Türkiye'de ilk kez "asgari maktu ÖTV" adıyla taban vergi uygulaması yürürlüğe girdi. Yeni kurallar geçerli olmadan önce araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar bayilerde yoğunluk oluşturdu.

Oransal olarak hesaplanan vergi tutarına alt sınır getiren yasa uyarınca, binek otomobillerde ÖTV tutarı ne olursa olsun alıcılar en az 100 bin lira vergi ödeyecek. Motosikletleri kapsayan L sınıfı araçlarda ise taban vergi tutarı 30 bin lira olarak uygulanacak. T sınıfı traktörler ile L sınıfında yer alan ancak elektrik motor gücü 4 kW’ın altında kalan taşıtlar ve belirli içten yanmalı araçlar yeni vergi tabanından muaf tutulacak.

Sektör temsilcileri, orta ve üst segment modellerde hesaplanan oransal verginin zaten bu rakamların üzerinde seyrettiğini belirtiyor. Düzenleme lüks araçların fiyatında bir artış yaratmazken, özellikle düşük vergi oranına tabi giriş seviyesi modellerin vergi tabanını yukarı çekiyor.

VERGİ HESABINA ÇEKİŞ SİSTEMİ KRİTERİ

Yasal düzenleme vergi hesaplama sistemine "taşıtların çekiş sistemi" kriterini ilk kez dahil etti. Otomobillerin önden çekişli, arkadan itişli veya 4x4 özelliklerine sahip olması artık vergi oranlarının farklılaşmasında belirleyici bir etken olarak kullanılacak.

Yasada yer alan 30 bin ve 100 bin liralık asgari maktu vergi tutarları sabit kalmayacak. Her yıl bir önceki yılın Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ilan edilen yeniden değerleme oranında otomatik olarak artacak. Hesaplamalar sırasında 100 lirayı aşmayan küsuratlar dikkate alınmayacak.

Cumhurbaşkanı, binek otomobilleri ve insan taşımak üzere imal edilen diğer motorlu taşıtlar için belirlenen vergi tutarlarını 10 katına kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisini kullanabilecek. Motor gücü, silindir hacmi, çekiş sistemi, menzili, batarya kapasitesi, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi gibi teknik özelliklere göre farklı asgari maktu vergi tutarları belirlenebilecek.